حظك اليوم مع الأبراج الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مع أنه أول أيام الأسبوع، لكنك اليوم تبدو نشيطاً وقوياً، ولا أحد يستطيع مجاراتك، قد تمر ساعات الظهيرة صعبة من حيث ضغط الشغل، لكنك تكون واثقاً من نفسك، وكل ما تفعله يأتي بنتيجة ولصالحك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تبدأ يومك عكس الأيام السابقة، فتشعر ببعض الكآبة وعدم تحمل أي كلمة من أي أحد، لا تنجز أي عمل خلال النهار لإهمالك، قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين أحد زملائك بالعمل خلال فترة ما بعد الظهر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،ما تزال الأمور والأفكار تدور في رأسك منذ أمس، فأنت غير مرتاح في وضعك بشكل عام، وفي العائلة بشكل خاص، ليحذر مواليد 2 إلى 11 تموز (يوليو) من شجار أو تلاسن بالكلمات مع الحبيب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يوم آخر من التعب فقد تضطر جاهدا إلى تسوية معاملاتك وأعمالك لهذا اليوم، لكي لا تضطر إلى سماع المزيد من الكلام الذي لا ترغب به، انتبه إلى صحتك وحاول إراحة نفسك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، ينتظرك اليوم عمل كثير، فمنذ الصباح تبدأ بالعمل والقيام بأعمالك المتراكمة، قد تشعر في فترة الظهيرة ببعض اليأس والملل، لكن سرعان ما يتلاشى عندما تشعر بالنجاح، أما بالنسبة للطلاب من هذا البرج فإنه اليوم المثالي لتقديم امتحان.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الأجواء العملية قد تكون صعبة يا صديقي الأسد، فعليك الانتباه من قراراتك وأيضا من بعض المشاكل التي قد تواجهك، أنصحك يا عزيزي بأن لا تحاول هذا اليوم بأي شيء وقدر الإمكان خفف من تملكك وسيطرتك التي لا تعرف حدوداً.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تصل الكآبة والتوتر عندك ذروتهما اليوم، فأنت لا تستطيع الكلام بهدوء، عصبي جدا، ولا أحد يستطيع أن يكلمك، يشعر من حولك ببعض التوتر جراء تصرفاتك معهم اليوم، يسمع الناس صراخك ونقاشاتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أنت كسول فلا تفعل شيئاً ولا تتكلم بكلمة واحدة أبداً، قد تشعر أن الجو متوتر حولك سواء في البيت أو في العمل، لكنك تبقى صامتا وتقضي فترة ما بعد الظهر نائماً وتحضر التلفاز، قد تحصل على مبلغ مالي جيد وغير متوقع خلال فترة ما بعد الظهر.

ما هي عيوب وسلبيات برج العقرب؟

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم رائع والحظ يدعمك ليفتح لك الأبواب في العمل أو في أمورك الشخصية، تكون متفائلاً وتحدث معك بعض الأمور التي قد تجعلك سعيدًا، أما في فترة المساء فحاول الخروج والاستمتاع بسهرتك مع أشخاص تحبهم.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، هناك خلاف مع الحبيب ومجادلة كلامية في الصباح تغير مزاجك، وتصبح عصبي المزاج صعب المعاشرة لهذا اليوم، لكن الأمور العملية جيدة وقد تصلك بعض الأخبار الجيدة، أما بالنسبة للتسوق فالمصاريف كثيرة في فترة ما بعد الظهر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،حافظ على صحتك بشكل خاص اليوم ولا تكابر على نفسك بأنك شخص لا يتعب فقد تشعر اليوم بالتعب يأخذ منك حيزا كبيراً، وبخاصة في فترة المساء بعد أن قمت بقدر كبير من العمل في فترة النهار.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تصلك العديد من المكالمات الهاتفية والأخبار التي تسعدك خلال النهار، ولكن كلامك الكثير قد يبعد الآخرين عنك ويوقعك ببعض المشاكل فعليك الانتباه، يوم نشيط جدًا وفيه الكثير من الأحداث.

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