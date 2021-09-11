حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 أيلول/ سبتمبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: الأحداث التي قد تمر عليك يلزمها هدوء وتفكير، لكنك لن تفعل ذلك وتسرع باتخاذ القرارات وجرأتك تصل إلى أعلى مستوى لها في الظهيرة، لكن الحظ الذي يرافقك ينجيك من الخطأ، المساء جيد لكن عليك الحذر في كلامك مع من تحب.