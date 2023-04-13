البوابة - اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 14 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 14 نيسان/أبريل 2023:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،من الناحية المهنية حاول الالتزام بالدوام ولا تتأخر حتى لا تسبب مشاكل في العمل، أما من الناحية الصحية، تجنب المبالغة في تناول الحلويات الرمضانية لأنها تسبب لك زيادة في الوزن وتراكم الدهون.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، من الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة في آخر أسبوع من شهر رمضان، أما من الناحية الصحية تجنب الأملاح لأنها تسبب لك الانتفاخ، أما عاطفياً سوف تخرج مع الشريك لسهرة رمضانية ممتعة.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، من الناحية المهنية تفكر بعمل خطة جديدة تبدأبها بعد عيد الفطر، أما من الناحية الصحية حاول أن تشرب الماء بكثرة في رمضان بين الإفطار والسحور،أما عاطفياً حاول أن تهتم بالشريك في رمضان ولا تهمله.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،من الناحية الصحية التزم بتناول الفيتامينات في رمضان ولا تتجاهلها، أما من الناحية المهنية تشعر بالكسل وعدم الرغبة بالعمل في رمضان، أما من الناحية العاطفية لا يوجد جديد.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،من الناحية المهنية تشعر بمشاهر سلبية اتجاه بعض الزملاء في العمل، أما من الناحية الصحية حاول أن تكثر من تناول البروتينات في رمضان، أما من الناحية العاطفية تفكر بالتخطيط للسفر في عيد الفطر استعد للسفر.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من مكان العمل وتفكر بتغيره لكن حاول البحق قبل تركه، أما من الناحية الصحية حاول أن تكثر من تناول الخضار والفواكة ولا تهملها في رمضان لأنك تعاني من الإمساك.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية المهنية تشعر بالكسل والخمول في رمضان ولا يوجد طاقة للعمل، أما من الناحية الصحية حاول أن تنتبه من القولون في رمضان وابتعد عن البقوليات واشرب يانسون وكمون بشكل يومي.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، من الناحية المهنية حاول أن تلتزم بالخطط التي عليك ولا تأجلها حتى لا تتراكم عليك بعد عيد الفطر، أما من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء بين وجبة الفطور والسحور حتى تخفف من حالة الجفاف وخصوصاً جفاف البشرة والشعر.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية المهنية ابتعد عن الأشخاص السلبيين في العمل وركز على عملك أكثر، أما من الناحية الصحية أنت تعاني من آلام في الرأس بسبب الصيام حاول أن تهتم بوجبة السحور.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، من الناحية المهنية تفكر بعمل بأخذ إجازة لأنك تفكر بترك العمل قريباً وعمل مشروع جديد خاص لك، أما من الناحية الصحية أنت تعاني من أوجاع في الظهر والرقبة حاول أن ترتاح.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية المهنية أنت تفكر بعمل مشروع خاص لك، أما من الناحية الصحية انتبه على صحتك في هذه الفترة يا عزيزي ولا تهملها وتناول الفيتامينات بشكل مستمر.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، من الناحية المهنية تشعر بعدم الرغبة في العمل لأنك متعب من الصيام، أما من الناحية الصحية أمورك جيدة لكن لا تنسى تناول الخضار والفواكة بشكل يومي في رمضان لانك تعاني من الإمساك والجفاف.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 نيسان/أبريل 2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 11 نيسان/أبريل 2023