حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: اهدأ وحاول التركيز على أمورك، ولا تجعل عدم الترتيب يأخذك وينسيك أهم الأمور، مزاجيتك عليك تخفيفها لأنها تؤثر عليك وعلى من حولك، وخصوصا شريك حياتك الذي يشعر بتقلباتك في كل ساعة، المساء جيد لكن انتبه على صحتك أكثر، ولاسيما على جهازك التنفسي ومعدتك، وبخاصة مواليد شهر تشرين الأول.