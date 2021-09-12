حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 13 أيلول/ سبتمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 13 أيلول/ سبتمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 13 أيلول/ سبتمبر 2021:
توقعات الأبراج لشهر أيلول/ سبتمبر 2021
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل بدخل جوبيتير برجك فتبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقاً
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: يا عزيزي الحمل التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال
- برج الحمل الرجل اليوم: يا عزيزي برج الحمل، تحتاجين أكثر من أي شخص آخر، إلى إيجاد التوازن الدائم بين رغبتك في انجاح،علاقتك بالشريك، وفي تأمين المتطلبات اللازمة لذلك، وبين حاجتك للاستقلالية في التصرف والقرار، واتخاذ المبادرات المتعلقة بتطورك الشخصي والكفيلة بأرضاء ذاتك.
- برج الحمل المرأة اليوم: عزيزي برج الحمل،تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي، يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: يدخل جوبيتير برج الميزان، فتتغير الآفاق قليلاً وتنكب على أعمال جديدة، وتبرع في مجالك المهني
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: يا عزيزي برج الثور تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حيناً وتفشل حيناً آخر
- حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثور دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعاً
- برج الثور الرجل اليوم:يا عزيزي برج الثور لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير.
- برج الثور المرأة اليوم: يا عزيزتي الثورقاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل.، انتبه.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي الجوزاء يحمل هذا اليوم انتقالاً لكوكب الحظ جوبيتير إلى موقع مناسب لك هو الميزان، بعد سنة من معاكسته لك في برج العذراء، وهذا حدث إيجابي
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:لا تعامل الشريك باستخفاف أو باستهزاء، بل كن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدكما على المدى الطويل
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:وضعك الصحي جيد لأنك تطبق نظاماً غذائياً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة
- برج الجوزاء الرجل اليوم: تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: يا عزيزي برج الجوزاء ينقصك الاعتدال أحياناً في كل ما تشعرين به، أو في كل ما تقومين به من جهود،أو حتى في تعبيرك عن مشاعر الحب أو الغضب.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يا عزيزي برج السرطان ينتقل جوبيتير إلى مربع برجك أي إلى الميزان، ويفرض عليك بعض التأني، فكن مستعداً لتتمكّن من مواكبة تطور مهني مستجدّ
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: يا عزيزي برج السرطان تعرف مفاجأة سعيدة أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجاً أو ارتباطاً كبيراً يخصك
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: يا برج السرطان تناول كوب من العصير صباحاً بعد المشي مفيد ومنعش ومنشّط جداً
- برج السرطان الرجل اليوم: براعتك في التعامل مع الآخرين، واستشفاف رغباتهم وطباعهم، تساعدك في الحصول،على ما تريدينه منهم دون الاضطرار إلى مواجهة أية مشكلة، ودون حصول ما يعكر،صفو علاقاتك معهم. سحرك وجاذبيتك يلعبان دوراً أساسياً في هذا المضمار.
- برج السرطان المرأة اليوم: الثقة بالآخرين وخاصة في مجال العمل ليست من شيمك ولا من طبعك.وبالتالي فإنك ستقومين اليوم بجهود مضاعفة وتستنفذين كل قواك في سبيل انجاز المهمات التي تقربك من الأهداف،التي وضعتها نصب عينيك.لكن ما من ضرورة إلى لوم الآخرين أو انتقادهم.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:يدخل جوبيتير برج الميزان، ما يبشر بفترة مميزة تكافأ خلالها على جهودك الماضية إذ تجد حلولاً لبعض المشاكل القديمة
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:بوادر حلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك ووضعتها على شفير الهاوية، لكن مبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تبدو مرتاحاً نفسياً وجسدياً بعد السفر الذي قمت به في عدد من الدول
- برج الأسد الرجل اليوم: يا عزيزي الرجل الحظ إلى جانبك اليوم يدعم مشاريعك على جميع المستويات بالرغم من متاعبك على الصعيد الشخصي أو النفسي أو العائلي.
- برج الأسد المرأة اليوم: يا عزيزتي الأسد لا تتخذي أية قرارات في هذه المرحلة لأن الظروف غير ملائمة ولا تسمح لك بالرؤية الواضحة ولا بالنضج الكافي للانتقال إلى أي جديد.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تماماً، وهذا يفرض عليك التريث
- برج العذراء اليوم عاطفياً:يؤدّي الحظّ دوراً كبيراً في تحديد أولوياتك مع الشريك، وهذا يكون في مصلحتك في مطلق الأحوال
- برج العذراء اليوم صحياً: لا توفّر أي وسيلة أو رياضة كفيلة بتخليصك من السمنة والدهون وآلام الكتفين
- برج العذراء الرجل اليوم:يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.
-
برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء يوم هادئ يسمح لك بالراحة النفسية وبالاحساس بالطمأنينة خاصة على المستوى العاطفي،فيبدو كأنه مكافأة على القرار الذي اتخذته بمواجهة مشاكلك مع الشريك وانجاح علاقتك معه رغم ما تشعرين به أحياناً من الضغط وعدم الرضا عن الأوضاع.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّماً، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:يحصل أمر مفاجئ يبدّد قلقك ويبعد عنك الحيرة والأسئلة الغامضة بشأن الشريك
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية
-
برج الميزان الرجل اليوم: العمل الناجح هو عنوان هذا اليوم الذي قد يكون مشحوناً ببعض الضغوطات، والذي قد يتطلب دقتك وسرعة بديهيتك وفطنتك. لا تفرّطي ببعض العلاقات المفيدة لك، ولا تتخلّي عنها بسبب الأفكار المثالية التي تحتل ذهنك والتي لا تصمد على أرض الواقع.
- برج الميزان المرأة اليوم:اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: ينتقل جوبيتير إلى منزلك الثاني عشر أي إلى الميزان، ما قد يوحي ببعض العلاقات السرية التي لا تفصح عنها، وتعيد النظر في بعض القرارات
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الشريك قد تورّطك في مواجهات لا طائل منها، تمهّل فهذا أفضل
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحاً
- برج العقرب الرجل اليوم:أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي.
- برج العقرب المرأة اليوم:سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: يدخل جوبيتر إلى موقع مناسب لك هو الميزان ويفتتح دورة من الحظ تستمر سنة بكاملها، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتوضح الصورة أمامك
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:تطورات ايجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة
-
حظك اليوم برج القوس صحياً:ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك
- برج القوس الرجل اليوم: إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم. إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من ألا تصبح مهملاً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح.
- برج القوس المرأة اليوم: بالرغم من حماية الفلك لأوضاعك العاطفية التي تتعزز باستمرار، إلا أنك تعانين خوفاً مبهماً من امكانية خسارة الشريك، وتعيشين هواجس الأفكار السلبية في هذا المجال،مما يدفعك إلى اتخاذ جانب الحذر وعدم التعبير عن مشاعرك ورغباتك الحقيقية.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:ينتقل جوبيتير إلى برج الميزان، ما قد يعني مهمة جديدة تتولاها أو مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقك لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:إشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: تعاود القيام بالتمارين الرياضية المعتادة، بعدما انقطعت عنها بسبب انشغالاتك المهنية الطارئة
- برج الجدي الرجل اليوم: بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة.
- برج الجدي المرأة اليوم:فرص جديدة أو مشاريع غير متوقعة يساهم الفلك في تقديمها إليك هذا اليوم، مما يشعرك بالحماس ويعيد إليك بريق الأمل بتحقيق طموحات عزيزة على قلبك.لكنه ينبّهك أيضاً إلى عدم التسرع في التوقيع وضرورة الانتباه إلى تفاصيل الاتفاقية والتدقيق في بنودها.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: يسجل الفلك حدثاً مهماً هو خروج جوبيتير من معاكستك، إذ ينتقل إلى برج الميزان ليحالفك ويخفف عنك بعض الضغوط
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: يا عزيزي برج الدلو عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي
- برج الدلو الرجل اليوم: تحتاجين اليوم إلى الكثير من الصبر ومن التمسك بالرؤية الواضحة لأولوياتك وأهدافك،لأنك قد تواجهين بعض المصاعب أو العقبات وعلى أكثر من صعيد. فالسلبيات كما الايجابيات قد تأتي أحياناً بالجملة.تذكّري فقط أنه ليس سوى يوم من الأيام الصعبة.
- برج الدلو المرأة اليوم: يا عزيزتي برج الدلو حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يا عزيزي برج الحوت يخرج جوبيتير من برج العذراء إلى الميزان، فيخفف عنك الضغط ويعدك بسلاسة أكثر في تعاملك مع الزملاء
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:أنت صاحب رؤية صائبة وتخطيط ناجح، وهذا ما يتجلى للجميع من خلال ما توصلت إليه على الصعيد الصحي
- برج الحوت المرأة اليوم: يا عزيزي برج الحوت هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.
- برج الحوت الرجل اليوم اليوم: عزيزي برج الحوت اليوم سوف يأتي الحظ أحياناً على شكل حماية الفرد من التعرض للسلبية وللأوضاع الأكثر صعوبة أو للظروف الأكثر التباساً.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)