حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021

حظك اليوم برج القوس صحياً: تحتاج إلى الحصول على ساعات نوم كافية لاسترخاء جسدك يوميا، حتى تتمكن من الحفاظ على نشاطك وتركيزك على مدار اليوم، بالإضافة إلى تجنب القلق والتوتر.