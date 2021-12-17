اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

يشهد وضعك المادي بعض التحسينات في هذه الفترة، تسير الأمور بشكل جيد في العمل، تحقق نجاح لافت وتثبت لزملائك ومدراءك عن جدارتك، تبدأ بادخار المال من أجل شراء شيء ثمين مثل منزل أو سيارة

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

الأمور غير جيدة ابدا في العمل، قد تكون النتائج التي وصلت اليها بسبب عنادك وعدم تقديرك الصحيح، يجب عليك تقبل نتيجة قرارك بشجاعة والمضي قدمًا في حياتك والبحث عن الأفضل الذي حلمت به دائمًا

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

هذه الفترة ضرورية لتصفية ذهنك والعمل بكل هدوء وعدم تحميل الامور اكثر مما تحتمل، تعامل مع كل المستجدات بشكل هادئ ومرن ولا تضخم بعض التفاصيل حتى لا تصل لنتائج سيئة وغير صحيحة، تبحث عن التغيير وقد تحصل عليه قريبًا

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

لا جديد على مستوى العمل، الأمور هادئة جدًا بشكل يجعلك تشعر بالملل، لكنك تشعر بالارتياح ايضًا، خيبة أمل كبيرة تخص علاقتك بأحد الأصدقاء المقربين، عليك العمل على حل خلافك مع الشريك

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

عليك التركيز على عملك في الفترة المقبلة وتعويض بعض الاهمال السابق لك، انت شخص طموح لكن عليك العمل على قدراتك أكثر وتطويرها لإثبات نفسك، تجتاز فترة حرجة كنت قد مررت بها، تشعر برغبة بالقيام بعدد من الفعاليات

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

يجب عليك أن تنسى الماضي وتبدأ بالتفكير في المستقبل، لا تنتظر أي أمر او شيء من الماضي وابحث عن الفرص بنفسك في اماكن مختلفة، الأمور ليست سهلة لكن يجب عليك تجاوز هذه المرحلة سريعًا حتى لا تؤثر عليك

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

يسير العمل في هذه الفترة بشكل جيدًا جدًا، تتلقى هذه الفترة الكثير من الاخبار الجيدة التي تحسن من مزاجك بشكل كبير، تتلقى عرض جيد لكنك تشعر بالتردد الكبير، عائلتك بحاجة لك حولهم في هذه الفترة انتبه لهم

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الكثير من المهام عليك إنجازها في فترة قليلة، تتمكن من الانتهاء منها لكنك ستشعر بعدها بالتعب والارهاق، عليك أخذ قسط من الراحة بعد الانتهاء منها من أجل تجديد طاقتك للعودة إلى عملك بكل حماس

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

نتائج جهدك ومثابرتك في العمل بدأت تلقي ثمارها، قد تحظى بترقية أو مكافأة مالية كبيرة على مجهودك الماضي، يجب أن تنتبه لعلاقاتك الاجتماعية وتصرفاتك مع من حولك حتى لا تؤذي أي من الأشخاص المقربين منك

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عليك العمل على تحسين وضعك المادي بشكل أفضل في الفترة المقبلة، انتبه لمصاريفك في هذه الفترة حتى لا تصل لمرحلة سيئة جدًا وتضطر للاستدانة، هناك أمر يقلقك بخصوص الشريك حاول تجاوز هذه الفترة بدون اي مشاكل معه

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

يسير العمل بشكل جيد جدًا تتمكن من إثبات قدراتك ومهاراتك، تملك شجاعة مميزة في العمل تدعمك عند مديرك، تشعر بالارتباك والتوتر في علاقتك مع الشريك، عليك حل الخلافات من أجل أن تعود العلاقة كما كانت

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

هناك بعض العراقيل التي تواجهك في العمل في هذه الفترة، تشعرك هذه العراقيك بأنك مقيد ولا تستطيع تنفيذ أفكارك بحرية وهو ما قد يؤثر سلبًا على عملك، تمر علاقاتك الشخصية بازمة مع احد الاشخاص.

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