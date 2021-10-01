حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021

برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء عليك باستغلال فترة الصباح وحتى الظهر لما تعطيك من دعم و خاصة على مجال العمل و العائلة فالحظ معك وسوف يجعلك تكسب العديد من النقاط وخاصة إذا كنت من مواليد 12 الى 19 شباط، أما ابتداءا من فترة ما بعد الظهر يبدأ مزاجك بالتغير وتزداد المشاكل من حولك و قد تبقى في البيت لأن مواعيدك سوف تتغير