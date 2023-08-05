اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6 أغسطس/ آب 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأحد 6 أغسطس/ آب 2023:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6 أغسطس/ آب 2023

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

من الناحية الصحية تفضل عمل رجيم قاسي بسبب المناسبات الكثيرة في الصيف، سوف تطلب مساعدة من زملاء في مكان العمل،وأيضاً سوف تشعر بالاشتياق لصديق مقرب لم تلتقي به منذ مدة، حاول التواصل معه ولو هاتفيًا، وقد تتخطى مرحلة صعبة على الصعيد العائلي، فقد عانى أحد أفراد أسرتك بشكل سيء في هذه الفترة وشعرت بالمسؤولية الكبيرة التي اتبعتك لحد كبير، انتبه لصحتك أكثر ولا تهملها.

من الناحية المهنية أنت تحاول الابتعاد عن المشاكل في مكان العمل وتتجنبها وتبتعد عن النميمة، وتسعى لعدم التعامل مع أحد الاشخاص الذين تعرف سوء نيتهم ومن هم دائماً طاقة سلبية، قد يمر أحد الأصدقاء بظروف صعبة وتحاول مساندته، انت تحب الأصدقاء وتسعى دائماً للوقوف الى جانبهم ودعمهم بشكل كبير، وسوف تتلقى اتصال ينقل لك خبر سار ومفرح تشعر بالراحة بسببه وقد يغير كل مزاجك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

من الناحية الصحية يفضل عمل قد ترغب بقضاء وقت في الاسترخاء والراحة والانعزال بعيدًا عن مكان العمل وأي ضغوطات سواء عملية او على صعيد العائلة، إن الأمور هادئة نوعًا ما، وأنت تخوض حرب باردة، إلا إنك تخطط بشكل ممتاز وستتمكن من التفوق والانتصار بهذه الحرب، أنت إنسان مميز ذكي وقادر على فهم من حولك بشكل كبير، سوف تلتقي مع شريك حياتك قريباً جداً انتظر.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

من الناحية الصحية تفكر بعمل برنامج غذائي فقط شوربات وسلطات، وهناك الكثير من المناسبات الاجتماعية في هذا الشهر، وسوف تلتقي مع بعض الشخصيات الجديدة والمؤثرة، وتشعر بالسعادة بسبب هذه المناسبات لأنها سوف تخرجك من الروتين والملل الذي شعرت به سابقًا، أنت تحاول حل خلاف بينك وبين أحد الأصدقاء، أنت من تسببت به ولذلك عليك الاعتذار عن ما فعلته، حاول أن تركز على نفسك أكثر وتحبها أكثر.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

من الناحية العاطفية لا تبالغ في حبك للشريك، سوف تتلقى دعم كبير من بعض الزملاء في مكان العمل، أنت تحاول دق كل الأبواب الممكنة من أجل تحسين وضعك المادي واكتساب المزيد من الخيرة في المجال الذي تحبه، من الناحية الصحية عليك العمل على تحسين نظامك الغذائي وتكثر من تناول السلطات والخضار خصوصاً الخيار والخس، وممارسة الرياضة بشكل دائم من أجل لياقتك على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

من الناحية الصحية لا تبالغ في نوعية الطعام يا عزيزي، وهناك الكثير من العروض التي تتلقاها بهذه الفترة خصوصاً في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، انتبه للصداع وحاول أن تشرب الماء بكثرة للتخفيف من الأوجاع. أنت تشعر بالثقة الكبيرة والبهجة نظرًا لهذه العروض المميزة التي تدل على أنك تملك الكثير من الطاقات، أما من الناحية العاطفية في حال كنت أعزبًا قد تلتقي هذه الفترة بحب حياتك وتعيش علاقة حب مميزة قد تنتهي بشكل رسمي.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 أيلول - 22 أکتوبر

من الناحية المهنية سوف تشهد هذه الفترة نشاط وحيوية ترفيهي واجتماعي كبير، قل وداعاً للروتين لأنك سوف تزور عدد من الأماكن الجديدة وتشعر بالراحة والاسترخاء، أما من الناحية الصحية عليك ممارسة هواياتك وعدم اهمالها، سوف تناقش موضوع عائلي مهم جداً انتبه له، هذا الموضوع يقلقك بشكل كبير لكنكم في النهاية تتكنون من حله والشعور بالراحة والاسترخاء.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

من الناحية المهنية أنت ​تعيش يا عزيزي فترة من العصبية والتوتر خاصة في مجالك المهني، انت ليس على ما يرام، إن الامور سيئة وقد تصل إلى القضاء، أنت بحاجة للمشورة والاستماع إلى آراء رجال القانون واصحاب الحكمة، أنت تشعر بالقلق والتوتر الشديد على المستقبل ولا تنام الليل من كثرة التفكير، أما من الناحية الصحية حاول أن تشرب اعشاب قبل النوم أو تناول موزة حتى يخف التوتر.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

من الناحية المهنية سوف يتطلب منك العمل اليوم القيام بالكثير من المهام الجديدة والتي تتطلب منك جهد ووقت وتعب كبير، قد تجد بعض الصعوبة في مكان العمل يا عزيزي لكنك في النهاية تتمكن من إنهاء هذه المهام، قد تشعر بالاحباط والخيبة بسبب تصرف أحد الأصدقاء بعد أن خذلك وتحدث عنك بالسوء، يمكنك معاتبته ومواجهته، افعل ما تشعر به، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء في فصل الصيف حتى لا يصيبك جفاف.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

من الناحية الصحية تفكر بعمل رجيم سحري ملىء بالبروتينات، أما من الناحية المهنية قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك، وعندئذ سوف يصبح ممكنًا أن تتقدم بشكل أفضل، إن الوضع ليس أحسن حالاً بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعًا معاديًا الآخرين.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

من الناحية الصحية تفكر بعمل مساج لأنك تعاني من آلام في الظهر والمفاصل، أما من الناحية المهنية اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف، وإذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

من الناحية الصحية لا تبالغ في تناول الأطعمة الجاهزة، أما من الناحية المهنية هناك الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك، ولا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.



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