البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2023‎‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 15 مارس/آذار 2023‎‎:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 مارس/آذار 2023

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن المشروبات الباردة قدر المستطاع، أما من الناحية المهنية حاول أن تهتم بعملك أكثر، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك ويجعلها أفضل.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار، يوم سيء وحزين قد لا يسرك، إن الضغوطات النفسية والتفكير الزائد والمشاكل تتكفل بإفساد نهارك منذ فترة الصباح الباكر، يوجد لديك الكثير من الأعمال والضغوطات في فترة الظهيرة وما بعدها، إن الهدوء يخيم حولك في فترة المساء، انتبه لصحتك أكثر.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، أنت متحمس اليوم، وتصحو وأنت مبتسم ووجهك مشرق، لأن الكثير من الأمور المميزة تنتظرك منذ فترة الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة والحزن تدخل إلى قلبك، أما في فترة المساء تقضي ليلة هادئة مع من تحب، لكنها تعجبك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، التسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب أبداً ضمن نطاق العمل أو علاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على أصدقائك المقربين في المساء، لكنك لا تنجح بذلك ما يجعلك تشعر ببعض العصبية، لكنك تقضي وقت ممتع بالنهاية.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، انتبه إلى أفعالك لا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة لا مجال من المفر منها، في فترة الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه، وخاصة فيما يخص مكان العمل، أما في فترة المساء تنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئبًا في أولها، لكن الأوضاع سوف تتحسن في النهاية والفضل في ذلك إلى أصدقائك أو حبيبك.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،يوم هادئ لكن بعد الظهيرة سوف تختلف الأمور كأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك ومكان العمل لن يتركك بحالك، لكنك تكون ناجحاً وسوف تسير الأمور كما تريد، أما في فترة المساء تعود إلى هدوئك والشريك يأخذ النصيب الأكبر من وقتك وتستمتعان سوياً.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،اليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص حولك يا عزيزي، وخاصة زملاءك في مكان العمل، الذين سيرونك مشاغباً بعض الشيء، حاول الخروج من مكان العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل والعقبات التي يمكن أن تحدث معك.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،انتهى الكابوس وأخيراً اليوم تلاحظ الفرق وبخاصة أنك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة وحيوية ونشاط، تعتبر الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلاً جرب حظك في فترة المساء.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،تبدأ نشيطًا على دعم أعمالك، قد تصيبك العصبية في فترة الصباح لأمر حدث أمامك، ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، وعند الظهيرة خبر سار قد يجعلك تطير فرحًا ويحسن من الأجواء حولك، انتبه إلى أوضاعك المالية في فترة المساء.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،أنت عاطفي وغالبية مواليد هذا البرج سوف يأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية أيضاً، يوم هادئ جداً في فترة الظهيرة ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، أما في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،يوم تزداد عليك الأعمال وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للانتهاء من الأعمال، أما في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا وقلقاً.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، من الناحية الصحية تفكر بأخذ إجازة من عملك لأنك تعاني من نزلات برد قوية، أما من الناحية المهنية تشعر بتوتر من بعض زملاء العمل، أما من الناحية العاطفية تفكر بالخروج مع الشريك والاحتفال معه.

توقعات الأبراج لعام 2023

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023