البوابة - ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر مارس/آذار 2023، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2023:

توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2023

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

من الناحية المادية، قد تشعر ببعض الضيق لأنك وضعت آمالاً كثيرة على تنفيذ مشروع سوف يدر عليك ربحًا مادياً جيدًا ولكنك تكتشف في بداية الشهر أنه حلم من الصعب تحقيقهلذلك كن أكثر تفاؤلاً لأنك سوف تحصل على دعم مادي من أحد الأصدقاء المقربين لديك ويساعدك في انجازه بعد فترة من الزمن. رقم الحظ : 4

أما من الناحية المهنية سوف تزول الهموم والغيوم التي حجبت عنك رؤية الواقع وتسطع أشعة الشمس من جديد لتنير درب العمل المثمر ولتوضح طريق النجاح وتحقيق الأهداف، لكن احذر في منتصف شهر مارس من عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة لأنهما سوف يستغلا مكامن ضعفك في محاولة لتحقيق مصالحهما المعنوية والمادية.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 22يونيو إلى 1 يوليو سوف تنسى أن الإنسان يتغير في كل لحظة وأن الحبيب من النوع المتقلب أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 11 يوليو، حاول الابتعاد عن الأوهام وعد للواقع يا عزيزي ولا تترك عواطفك تتحكم بمسير حياتك أبداً لأنه الحبيب غير واضح ولا يناسبك وأنت تحتاج لمن يعرف قيمتك، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 ــ 22 يوليو سوف تكون أمام لقاء عملي يتحول إلى عاطفي يسعدك ويغير نظرتك للحب والعشق ويجعلك متفائلاً ، أما الناحية العاطفية للمتزوج يوجد مبادرة غير تقليدية من شريك حياتك تدخل التجدد إلى علاقتكما وتجعل حياتكما أكثر إثارة وهو يحتاج إليى حنانك فلا تقسو عليه وسامحه على الخطأ الذي ارتكبه دون قصد.

برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

من الناحية المادية، سوف تقف في بداية شهر مارس حائرًا أمام مشكلة مادية تواجهك وتجد الدعم والمساعدة من أحد الأقرباء وتعرف كيف تواجهها بكل قوة وتنجح في منتصف شهر مارس بالقيام بعمل جديد يزيد دخلك المادي، رقم الحظ : 10

أما من الناحية المهنية، تعتقد أن كل شيء يقف ضدك ثم تكتشف في منتصف شهر مارس أن ذلك مجرد أوهام ابتدعتها لتبرر ضياعك، استنهض قواك يا عزيزي وانطلق لتحول أحلامك إلى حقائق واقعية لأن أمامك الأسبوع الأخير من شهر مارس فرصة ذهبية نادرة وجيدة لتحسين عملك إذا عرفت كيف تستغلها.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21ــ 30 ابريل سوف تعيش في منتصف الشهر قصة حب حقيقية لكن سوف تكون من طرف واحد، ورغبات مكبوتة ولكنها وقتية وحيرة في الاختيار بين الحب بدون أمل والارتباط، أما يا عزيزي إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من1 ــ 10 مايو ربما يجرح حبيبك قلبك بخيانته وغدره من دون سبب أو ذنب ارتكبته، وسوف تتجنب جميع الأصدقاء حتى المقربين منهم وتجلس مع نفسك لتعيد حساباتك القديمة، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 ــ 20 مايو، سوف تلتقي بالصدفة مع أحد الأصدقاء وقد يكون أجمل وأمتع لقاء في حياتك لأنه سينتهي بالاتفاق على الزواج، أما من الناحية العاطفية للمتزوج يوجد اجتماع عائلي هام في منتصف شهر مارس ينتهي بالاتفاق على الخطوات اللازمة لبناء مستقبل الأسرة المادي والمعنوي كن حذرا في نهاية الشهر من أمر يجعلك تنشغل عن الأسرة وتقصر في مسؤولياتك وواجباتك نحوها.

برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

من الناحية المادية سوف تعيش حالة من الرفض والكبرياء وتتغير في الأسبوع الأول من شهر مارس توجهاتك وطريقة تفكيرك مما يؤثر على بعض القرارات الضرورية بشكل ايجابي حيث تقدم تنازلات مادية تجدها مهمة لدفع فواتير تصرفات غير ناضجة ومتسرعة وهذا يجعلك تعيش الراحة النفسية بشكل كامل.

أما الناحية المهنية، سوف تعيش في الأسبوع الأول من الشهر خيبة أمل كبيرة يسببها لك أقرب أصدقائك مما تجعلك تشعر بالاكتئاب والإحباط وبعدم الثقة بأحد وتكتشف أن المثالية المطلقة لم توصلك إلى أهدافك المهنية وتبدأ بتحويل مشاريعك إلى حقيقة ملموسة.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21ــ 30 مايو سوف تعيش الحب المتبادل مع الحبيب وتأخذ حياتك العاطفية توجها جديدًا في طريق الرومانسية وتكون حياتك أفضل، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 يونيو) سوف تبحث عن الهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية والتأمل الروحاني ولكن الحبيب يعكر عليك ذلك بتصرفاته , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 21 يونيو) سوف تزول آثار الصدمة العاطفية التي تعرضت لها سابقا , وتفكر في إقامة علاقة جديدة انتقاما لا تتسرع لأنه لم يحن الوقت لذلك . المتزوج: تشعر بمتعة الحب وأهمية الزواج وحنان الأسرة وتتأكد من تفوق وتميز أحد أفرادها في منتصف الشهر فتعيش مع الشريك لحظات من الحب التي تجعلك في عالم آخر فيه المتعة والسعادة فاستمتع بكل لحظة.

برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

من الناحية المادية، يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المادي في الأسبوع الأول من الشهر حاول استغلالها بذكاء كي تحقق حلما عملت من أجله طويلاً وربما تقف حائرا في منتصف الشهر أمام خيارين لتنفيذ مشروع كنت قد أمنت وسائل تنفيذه، ابحث عن خيار ثالث واستعن بالمختصين لنجاحه، رقم الحظ: 7.

أما من الناحية المهنية،في الأسبوع الأول من شهرمارس تجد أن كل عمل قمت به في طريقه للنجاح بسبب استقامتك وصدقك وجهدك، لكن قد يحدث أمر يجبرك على إعادة النظر في موضوع دقيق وهام يتعلق بعملك وتوجهاتك، كن حذرا ولا تقدم التنازلات التي تتعارض مع مبادئك يا عزيزي.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21ــ 31 مارس ربما تجبرك الظروف على تغير نظرتك للحب ومفاهيمه وتقرر وضع قلبك في قفص من الحديد وتعيش بعيدًا عن أصدقائك المقربين، تفاؤل يا برج السرطان لأن الحب الحقيقي ينتظرك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من1 ــ 10 ابريل اعلم أن عدم الوضوح في مسار علاقتك مع الحبيب وترك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 ــ 20 ابريل كن جريئا وتخلص من حالة الخجل التي أنت فيها والتردد لأن الظروف مناسبة لتطلب من حبيبك الإسراع بالارتباط، أما من الناحية العاطفية للمتزوج إن الشك والغيرة تعكر صفو العلاقة العاطفية مع شريك حياتك أنت بحاجة لتسمو بتفكيرك عن تلك الترهات لأن الأزمة التي تمر فيها علاقتك معه وقتية وتحتاج للعقلانية، لا تتسرع يا عزيزي باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

من الناحية المادية خواطر تتوارد إلى ذهنك سوف تساعدك على إعداد خطة لتغير حياتك المادية إلى الأفضل مما ينعكس بشكل إيجابي على وضعك الأسري وتستعيد في منتصف شهرمارس زمام المبادرة في كل الأمور التي كانت خارج عن سيطرتك وتكون ثقتك بنفسك عالية وتنجح في زيادة دخلك المالي . رقم الحظ :6

أما الناحية المهنية، سوف تكتشف في بداية شهر مارس نقاط القوة ونقاط الضعف في نفسك وتسخرها لمصلحتك ويساعدك الحظ في تفادي كل السلبيات التي تواجهك لتنفيذ المشاريع التي خططت لها، وتجد في منتصف شهر مارس النجاح على الصعيد المهني وتتقدم بسرعة كبيرة إلى الأمام أكثر مما كنت تتوقع .

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ربما تعيش في الأسبوع الثاني من الشهر علاقة حب متمردة على الواقع والعادات، وتسير في طريق محفوف بالأخطاء، وسوف تحتاج لإعادة النظر في سلوكك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 12 أغسطس سوف تمر ببعض التقلبات العاطفية التي تدخل التوتر والقلق والشك إلى عقلك وقلبك، إن الثقة بالنفس سوف تعيد التوازن إلى حياتك العاطفية، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة 13 ــ 22 أغسطس سوف يتطور الإعجاب بصديقك المميز إلى حب له طعم خاص ومميز وممزوج بالألم والرغبة بالامتلاك، أما من الناحية العاطفية للمتزوج ربما تعيش في أول شهر مارس تناقضات عاطفية، وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لتحسين علاقتك مع شريك حياتك ومدها بالقوة نتيجة بعض الصعوبات والعقبات وسوف يزيلها التفاف الأسرة حولك وترابطها في الوقوف إلى جانبك .

برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

من الناحية المادية، سوف تعيش في بداية شهر ماس حالة من الضياع ومتقلب المزاج بسبب حالتك المادية الصعبة التي تتعرض لها ، كما تعيش فترة من اللامبالاة وعدم المسؤولية وتترك كل الأمور للظروف دون التأثير فيها وهذا لن يفيدك بشيء.

أما من الناحية المهنية، سوف تفقد في بداية شهر مارس السيطرة على التحكم بمفاصل العمل، وسوف تجد صعوبات في إعادة الأمور إلى نصابها ولا تجد من يساعدك لذلك اعتمد على نفسك، وحاول تغير كل توجهانك وضع قواعد جديدة لرفع المسؤولية وانظر بعمق أكثر لكل المستجدات التي تواجهك كي تنجح في عملك المهني.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 أغسطس ــ إلى 1 سبتمبر سوف تجد أن إخفاء مشاعرك سوف يعذبك ويؤثر بشكل سلبي على مسار حياتك العاطفية، لذلك اعترف بحبك مهما كانت النتائج، وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 12سبتمبر سوف تجد أن الحب المتبادل كذبة كبيرة وأن هناك دائما طرف خاسر وسوف تقرر أن لا تكون ذلك الطرف، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 سبتمبر سوف تعيش أحاسيس تدعوك لأن تتحدى الواقع، لأنك تتأكد إن الحب يغزو قلبك، أما من الناحية العاطفية للمتزوج سوف تتخذ الاحتياطات اللازمة لتكون آمنا من غدر الزمان وتكون في قمة سعادتك وفرحك مع شريك حياتك بعد أن انتهى الخوف والتوتر من المستقبل، لكن الواجبات والأعمال الكثيرة تبعدك عن العائلة دون أن تشعر ، وازن بين عملك ومنزلك.

برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

من الناحية المادية سوف تجد أمامك في بداية الشهر وقائع وأمور جديدة تشاهدها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام وتجعلك تغير كل آرائك وتوجهاتك في أسلوبك لتحسين وضعك المادي , ولكن عليك الحذر في منتصف الشهر من عملية خداع واحتيال مادي من احد الأصدقاء حتى لا تقع فريسة سهلة لمن لا يحترم الصداقة .

أما من الناحية المهنية،سوف تخوض تجربة مهنية مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة أمامك ولكن عليك في منتصف الشهر التركيز والمثابرة والحذر من أحد الأقرباء والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الخسارة التي قد تتعرض لها نتيجة عدم إشرافك بشكل جيد ودقيق على أعمالك.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 سبتمبرــ إلى 2 أكتوبر سوف تشعر بعذاب في لقاء غير متوقع مع أحد زملاء الطفولة، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 ــ 12 أكتوبر سوف تعيش حب صامت وتحاول أن ترسل إشارات لمن تحب لكن فيما بعد سوف تكتشف أنه يبادلك نفس الشعور وتفرح كثيراً، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 أكتوبر سوف يحدث أمر لم تكن تتوقعه يكون له وقعا كبير في نفسك ويجعلك تقوم بإعادة النظر في علاقتك مع من تحب، أما من الناحية العاطفية للمتزوج كن أكثر عقلانية ولا ترضخ لطلبات شريك حياتك التي تجردك من أسلحتك المادية والتي تحتاجها لمواجهة غدر الزمان وكن حكيما في أمر طارئ قد تواجهه في منتصف شهر مارس.

برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

من الناحية المادية إن الفرص الجيدة لتحسين دخلك المادي أمامك ولكنك لا تبدي أي اهتمام للاستفادة منها وسوف تعيش وفق أسلوبك الروتيني الذي تعودت عليه وتترك أمورك دون أن تتحكم فيها، لذلك انهض بقوة واستفد من تلك الفرص لإنهاء الأزمة المالية التي تمر فيها كي تنتقل من حالة الإحباط والكسل إلى النشاط والحيوية.

أما من الناحية المهنية،هناك بعض الصعوبات والعقبات التي لم تكن تتوقعها سوف تقف في منتصف شهر مارس حاملاً أمام بناء مستقبلك المهني وسوف تتجاوزها بفضل اجتهادك وذكائك وقوة إرادتك وقيامك بمشروع جيد خاص لك أو شراكة مع أحد الأصدقاء المقربين لك.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23أكتوبرــ 1 نوفمبر، سوف تشعر بالعشق والحب وتعيش لأول مرة مشاعر صادقة وتحاول أن تعترف للحبيبك، ولكن هناك بعض الفوارق الاجتماعية تمنعك من ذلك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 12 نوفمبر لن تحصل على الحب الذي تريد أن تعيشه أو تتمناه في هذه الفترة يا عزيزي برج العقرب، لكن صبرك وعدم تقديم التنازلات سوف يوصلك إلى حب رائع في نهاية شهر مارس، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 نوفمبر، سوف ينتهي الضجيج والضجر من تلقي كلمات الإعجاب من الأصدقاء الذين حولك وسوف يتحقق حلمك أخيراً بلقاء شخص يفهمك ويندمج معك وتنتهي علاقتكما بالزواج، أما من الناحية العاطفية للمتزوج انتبه إن الغضب والقسوة لن يأسس أسرة ناجحة بل بالتفاهم والمساندة يا عزيزي بالأزمات سوف يحقق حلمك وذلك بتكوين أسرة رائعة وناجحة وفي منتصف شهر مارس وسوف تنتهي فترة التوتروالقلق بالعلاقة مع شريك حياتك وسوف تعيش فترة جديدة من الحب.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

من الناحية المادية لا تحاول تحطيم الحواجز يا عزيزي برج القوس والقفز فوق الواقع لتصل إلى طموحك المادي، تعتبر هذه الفترة غنية بالأحداث الضرورية لصالحك وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز في منتصف شهر مارس وتحقق انجازاتكبيرة ومال وفير.

أما من الناحية المهنية، سوف تكون بحاجة ماسة لمن يقف بجانبك ويساعدك لتحسين ظروفك المهنية ولكن لن تجد إلا الوعود الكاذبة ، لذلك اعتمد على نفسك وحاول أن تراقب ما يدور حولك لتعرف كيف تتصرف لأن الأمور غير واضحة حتى الآن ومع ذلك سوف تتغير الأمور للأفضل في منتصف شهر مارس 2023.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 نوفمبر ــ إلى 2 ديسمبر سوف تشعر بإحساس غريب وأمل بحياة كلها نجاح وحب وسعادة، أما يا عزيزي إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 ــ 12 ديسمبرسوف تجد الإعجاب من بعض المحيطين بك وتحتفظ بقلبك بعيدا عن العشق والحب لأنكتطلب المستحيل ولكن الزمن يمر بسرعة وعليك الاختيار، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 ديسمبرسوف يحاول الشريك تأجيل الارتباط متذرعًا بالظروف المادية الصعبة التي يمر بها فتقرر العمل ليلاً نهاراً لمساعدته، أما بالنسبة للمتزوج:لا تستغل طيبة قلب الشريك وأعطه حقه من الحب والمساندة فهو شريكك.

برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

من الناحية المادية يا عزيزي برج الجدي سوف تنتهي الصعوبات والعقبات المادية التي تتعرض لها وسوف تفتح في منتصف شهر مارس أبواب النجاح لتدخلها بكل ثقة وتحقق ما تريد من مشاريع تحقق لك أرباح هائلة، اما في منتصف شهر مارس سوف يكون الوقت مناسب لحل مسألة مادية صعبة دون تقديم تنازلات وذلك بالاعتماد على ذكائك وحكمتك وأمانتك يا عزيزي.

أما من الناحية المهنية، واخيراً سوف تنتهي فترة الإحباط والكسل والخمول وسوف تجد نفسك مع بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس في مرحلة جديدة وتتخذ قرارات جذرية لتحسين وضعك المهني.

أما من الناحية العاطفية للعازب سوف تعيش حب حقيقي بعد طول انتظار وسوف يكون شعلة تضيء الطريق لتدخل قفص الزوجية، أما بالنسبة للمتزوج سوف تكتشف أنك كنت ساذج في فهمك للآخرين وسوف تعيد نظرتك للأمور وسوف تبدأ بتغير كثير من المفاهيم التي كنت تؤمن بها .

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

من الناحية المادية، لا تحاول المغامرة في مالبحجة زيادته عن طريق العمل التجاري حتى لا تخسر نفسك وقم بالبحث عن وسائل أخرى لتحسين ظروفك المادية لكن لا تقلق الحظ يرافقك في منتصف شهر مارس لزيادة دخلك المادي .

أما من الناحية المهنية، سوف تحصل في منتصف شهر مارس على موقع يزيد من قدرتك على تنفيذ أفكارك الإيجابية وآرائك ويجعلك تقترب من تحقيق أهدافك.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يناير ــ إلى 1 فبراير لا تقف على الأطلال وتبكي على حبك الضائع لأنه االحبيب ضعيف الإرادة ولا يستحق التضحية،أما إذا كنت متزوج تغلب على تفكيرك السلبي يا عزيزي وأعد النظر في طريقة تعاملك مع زوجك كي تكون علاقتك معه بأمان وحب وثقة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

من الناحية المادية سوف تستلم في منتصف شهر مارس عملا|ً صعبًا وسوف تنجح فيه نجاحاً يدعو للإعجاب من الجميع وسوف تنال عليه التقدير وتجني بعض الفائدة المالية وسوف تحصل في الأسبوع الثالث من شهر مارس على مال لا بأس به عن طريق إرث أو زواج أو جائزة من مسابقة ما وهذا سوف ينهي أزمتك المادية التي تعرضت لها .

أما من الناحية المهنية، سوف تواجه في الأسبوع الأول من شهر مارس أمر يحدد مدى قدراتك العقلية وقوة شخصيتك وسوف تكون في الأسبوع الثالث من شهر مارس أمام مفاجأة لم تكن تتوقعها فيها الخير من حجم الازدهار لأعمالك بالإضافة إلى تحقيق أحد أحلامك التي طالما انتظرتها.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 20 فبراير ــ إلى 1 مارس 2023 ستجد أن الحشريك غير واضح غامض وهوائي ومتقلب المزاج، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 11 مارس سوف تلمح للشريك بضرورة الارتباط ودخول القفص الذهبي لكن سوف يتجاهل الأمر وتكون ردة فعله باردة جداً ويحاول التهرب لذلك احسم أمرك معه ولا تثق به.

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