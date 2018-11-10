ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، قد تجد نفسك في مواقف حرجة وتشعر في هذه الأثناء بالضعف. طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعَّال. توخى الحذر اذا أردت أن تحرز تقدمًا على حساب الآخرين، فذلك التصرف قد يخلق العديد من المنافسين والمعارضين، ولن يجلب لك هذا إلا المتاعب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يبدو أنه قد حان أخيرًا وقت تنفيذ أحلامك؛ تحل بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير ليس فقط حياتك الشخصية، ولكن حياتك المهنية أيضًا. قد تكون أيضًا نموذجًا يحتذي به من حولك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة. حتى في حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذي تتركه على كل من تقابلهم.

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