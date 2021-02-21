حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 22 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 22 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 22شباط/ فبراير 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،سوف تسيطر عليك انفعالاتك وتسبب أضرار كبيرة، أنت تقارن نفسك بمن هم حولك ولذلك أنت تبحث عن المواجهة، سيطر على مزاجك الحاد لأنه على الرغم من حبك في أن يكون لديك الكثير من الطاقة، هذه الطاقة غير ثابتة وقد تتركك في الوقت الحرج، يجب أن تنتبه أكثر على صحتك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،نظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق، أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر براحة. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك، وبالتالي، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يبدو أن حجم المشكلات في تزايد لديك،لكن عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فمشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور، أما من الناحية الصحية يجب أن تهتم بوجباتك الغذائية أكثر.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،حافظ على بيئة العمل الخلّاقة لأنك سوف تحقق أهدافك الشخصية أسرع، في حياتك الشخصية سوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا كنت وحدك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الأمور التي تحدث حولك اليوم، لن تجعلك تستطيع التمييز ماذا تفعل أو ماذا تقرر، أما من الناحية العاطفية، سيتم إلغاء موعد بينك وبين من تحب يجعلك عصبي وبحالة سيئة، انتبه إلى صحتك ولا تكن مهملاً فيها فالتعب بادٍ على وجهك.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أيها الميزان، إن خسوف القمر في برج الحمل قد يجعلك متوترة على الناحية الصحية وعاطفية فانتبه على صحتك جيدًا واهتم بها أكثر، المساء جيد لكن احذر من سوء تفاهم بينك وبين من تحب.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لديك فرصة للسفر إلى الخارج، وظيفتك سوف ترسلك إلى بلد آخر لغرض العمل،أما من الناحية العاطفية،اليوم سوف تدرك أن كل ما يحدث فى حياتك العاطفية هو خطير ومخيف بالنسبة لك،أما من الناحية الصحية،يجب أن تنتبه أكثر على صحتك وتمارس الرياضة بانتظام.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، اليوم يلعب الحظ معك وتتخطى مشاكل كبيرة كانت عالقة، مما يجعلك في كامل السعادة، من الناحية العاطفية، سوف تتلقى هدية من عزيز أو حبيب، كن مستعد، أما من الناحية الصحية سو تتحسن حالتك الصحية وتصبح أفضل من يوم أمس، لكن ابق مستلقي في الفراش لأخذ الحذر.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت في حاله مستمرة من التقدم في مجالك العملي،فهو يوم جيد لعقد الصفقات وتوقيع العقود في شركات كبرى، وسوف تبدأ يومك بكل حيوية وحب، أما من الناحية العاطفية فوضعك يتجه إلى الأفضل، اما من الناحية الصحية، سوف تكتشف وجود طول نظر في عينك، انتبه.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت واثق من نفسك وتعرف ماذا تقول،احذر أن تتردد في قبول أي عمل، فهو يوم جيد عملياً للحظ الذي يدعمك ويدعم شخصيتك وطلتك، أما عاطفياً، سوف تخرج الليلة مع شريك حياتك المساء لتمضية أحلى الأوقات مع من تحب.

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 21 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج السبت 20 شباط/ فبراير 2021