حقائب اليد تعتبر من أهم القطع الصيفية التي يجب أن تكون في خزانة ملابسك وهي عالم كل امرأة الخاص بها، لذا ننصحك بشراء موديل يمكنك تنسيقه مع أي شيء في خزانة ملابسك الصيفية.

حقائب يد مهمة وضرورية في فصل الصيف لأنها تجعلك تضعي جميع ضرورياتك الأساسية مثل هاتفك وواقي الشمس، وحافظة المال أو ومكياجك الضروري إن احتجتي، هايجين، مرآة صغيرة، شاحن الهاتف.

تصفحي معنا أجمل حقائب يد من ALDO جربيها طوال موسم الصيف، وأعطينا رأيك بها؟

أفخم ماركات حقائب اليد

غوتشي

ماركة غوتشي وهي ماركة عالمية وتتميز بجودة الخامات وجمال وأناقة الشكل النهائي، ويتوافر منها أحجام متنوعة منها الصغير والكبير والمتوسط، كما يوجد منها تصميمات سوارية، وتصميمات للخروج النهاري للعمل، تهتم غوتشي أيضاً بتزيين الشنطة بإكسسورات أنيقة بعيدة عن التكلف، ومن خامات عالية الجودة غير قابلة للصدأ.

دولتشي أند غابانا

دولتشي أند غابانا ماركة بيت أزياء ايطالي شهير أبدع في تصميم أزياء النجوم والمشاهير، ثم بدأ في انتاج أفخم أنواع الشنط الحريمي بمختلف التصميمات والمقاسات التي تناسب احتياجات كل امرأة.

برادا

برادا هي ماركة مميزة تأسست عندما تولت حفيدة المؤسس إدارة انتاج الحقائب، ثم أدخلت تصميمات جديدة من شنط الظهر التي تفضلها العديد من النساء لتصميمات الماركة، والآن يمكنك الحصول على تصميمات مختلفة من شنط ماركة برادا، فهناك الشنط السوارية، والشنط الرياضية، وشنط الظهر لتلائم جميع المناسبات وخصوصاً في فصل الصيف.

فالنتينو

فالنتينو شركة ملابس تأسست في عام 1959 من قبل فالنتينو غارافاني في الوقت الحاضر، المقر الرئيسي لفالنتينو يقع في ميلانو، وهي جزء من مجموعة أزياء فالنتينو، وقد استلم كل من ماريا غراتسيا شيوري وبيير باولو بيكيولي بإدارتهما الخلاقة مقعد اليساندرا فاكينيتي كمصمم مبدع.

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