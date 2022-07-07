مع دخول فصل الصيف، نجد أن لكل سيدة لها ذوقها الخاص، فلا داعي أن تحتاري في اختيار فستانك للحصول على إطلالة منعشة ومبهجة في عيد الأضحى، ونظراً لوجود الكثير من الفساتين الصيفية في السوق، أردنا أن نعرض في هذا الألبوم مجموعة من أروع الفساتين الصيفية من خامة الساتان والحرير والملونة المزينة بالورود المقدمة من محلات زارا العالمية والتي ستلهمك أفكار ساحرة لطلة صيفية منعشة ومفرحة.

يعتبر الفستان في فصل الصيف عنصر مهم وأساسي في خزانة كل سيدة، وإذا كان لديكِ واحد على الأقل ستكون إلى حد كبير أسهل الخيارات لتنسيق إطلالة صيفية تبدو منعشة وجميلة ومناسبة في أي وقت.

فساتين صيفية من زارار جربيها في عيد الأضحى

نصائح تهمك عند شراء فستان عيد الأضحى

من الأفضل أن يكون الفستان محتشم بعض الشىء وأن لا يكون مبالغ بكشف الظهر أو الأكتاف.

اختاري فستان يكون مناسب للون البشرة والشعر.

اختيار اكسسوارت وأقراط مناسبة للفستان دون مبالغة.

اختار حقيبة وحذاء مناسبين للفستان من حيث الموديل واللون حتى تكتمل أناقتك أكثر.

يجب أن يكون مقاس الفستان مناسب والتأكد من القياس جيداً لا كبير ولا صغير قبل شرائه.

أنواع الفساتين

فستان بأكمام طويلة

فستان بأكمام واسعة

فستان بدون أكتاف

فستان منفوش من الأسفل

فستان بكتف واحد

فستان واسع من الأسفل

فستان ضيق

فستان قصير مربع الشكل

فستان ملفوف

فستان برقبة مربوطة من الخلف

فستان قصير من الامام وطويل من الخلف

فستان محدد الخصر

فستان بقصة البيبلوم

فستان بقصة القلم الرصاص

فستان سليب

فستان منفوش

فستان ميرميد

فستان بعد الركبة

فستان كوكتيل

فستان المريلة

فستان متوسط الطول

فستان قصير

فستان بأكتاف متساقطة

فستان ماكسي

موضة الجمبسوت اختيارك لإطلالة عصرية في عيد الأضحى

فساتين من زارا يمكنك ارتداؤها في عيد الأضحى