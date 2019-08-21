حلقات البصل المقلية هي نوع من المقبلات يتمّ استخدام فيها البصل كعنصر أساسيّ، وتكون على شكل حلقات دائريّة.

وفي هذا المقال يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل حلقات البصل المقلية:

مقادير حلقات البصل المقلية:

- بصلتان كبيرتا الحجم.

- صفار بيضة.

- كوب من الماء المثلج.

- ثُمن ملعقة صغيرة من الملح.

- ثُمن ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

- كوب وربع من الدقيق.

طريقة تحضير حلقات البصل المقلية:

- أولاً نقطّع البصل الى حلقات سمك نصف سنتيمتر.

- ثم نضع زيت ذرة في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

- ثم نضع الصّفار في طبق عميق، ونضيف الماء ونقلب جيداً حتى تختلط المواد.

- ثم نضيف الملح، والكربونات الصودا، ونضيف الدقيق بالتدريج مع استمرار التقليب إلى أنّ نحصل على عجينة سائلة.

- ثم نغمس حلقات البصل بخليط التغطية حتى تتغطى تماماً.

- ثم نسقطها في الزّيت السّاخن.

- ثم ننتظر لبضع ثوانٍ، ثم نقلّب باستعمال ملعقة ذات ثقوب، ونقليها إلى أن يصبح لونُها ذهبيّاً.

- ثم نخرجُها من الزيت. نضع حلقات البصل على ورق نشّاف حتى نتخلص من الزيت الفائض، وتقدّم مباشرة، وصحتين وعافية.

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