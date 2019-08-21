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حلقات البصل المقلية 

منشور 21 آب / أغسطس 2019 - 06:00
حلقات البصل المقلية 
حلقات البصل المقلية 

حلقات البصل المقلية هي نوع من المقبلات يتمّ استخدام فيها البصل كعنصر أساسيّ، وتكون على شكل حلقات دائريّة.

وفي هذا المقال يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل حلقات البصل المقلية:

مقادير حلقات البصل المقلية:
- بصلتان كبيرتا الحجم. 
- صفار بيضة. 
- كوب من الماء المثلج. 
- ثُمن ملعقة صغيرة من الملح. 
- ثُمن ملعقة صغيرة من كربونات الصودا. 
- كوب وربع من الدقيق. 

طريقة تحضير حلقات البصل المقلية:
- أولاً نقطّع البصل الى حلقات سمك نصف سنتيمتر. 
- ثم نضع زيت ذرة في مقلاة عميقة على نار متوسطة. 
- ثم نضع الصّفار في طبق عميق، ونضيف الماء ونقلب جيداً حتى تختلط المواد.
- ثم نضيف الملح، والكربونات الصودا، ونضيف الدقيق بالتدريج مع استمرار التقليب إلى أنّ نحصل على عجينة سائلة.
- ثم نغمس حلقات البصل بخليط التغطية حتى تتغطى تماماً.
- ثم نسقطها في الزّيت السّاخن. 
- ثم ننتظر لبضع ثوانٍ، ثم نقلّب باستعمال ملعقة ذات ثقوب، ونقليها إلى أن يصبح لونُها ذهبيّاً.
- ثم نخرجُها من الزيت. نضع حلقات البصل على ورق نشّاف حتى نتخلص من الزيت الفائض، وتقدّم مباشرة، وصحتين وعافية.

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