العطس يحدث عادة كرد فعل مفاجئ نتيجة حساسية أو عند الإصابة بالبرد، حيث يعد الطريقة الطبيعية للجسم لطرد المهيجات والجراثيم المعدية، ولكن في بعض الأحيان يصبح العطس مستمرًا ويصعب السيطرة عليه.

لذا ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نرصد حلول طبيعية فعالة للتخلص من العطس المستمر:

تعزيز الزنك

يوضح الخبراء أن مكملات الزنك والتركيز على مصادره الطبيعية، مثل البقوليات والمكسرات والبذور، يساعد في التخلص من العطس المستمر، وذلك لأن الزنك فعالًا للغاية في تعزيز المناعة.

الهيل الأسود

الهيل الأسود من النباتات المعروفة والعناصر الأساسية في المطبخ، ومن بين فوائده العديد، يقلل الهيل الأسود من العطس بسرعة، كما يساعد على التخلص من الحساسية، من خلال مضغه بكل سهولة.

الأملا

يتميز نبات الأملا بالعديد من الخصائص، وبالإضافة إلى تعزيز المناعة، يتميز الأملا بثرائه بمضادات الأكسدة القوية والتي تساعد في تنقية الجيوب الأنفية والتخلص من العطس المفاجئ أيضًا، ويمكن تناوله نيئًا أو استهلاك عصيره 3 مرات يوميًا.

الزنجبيل والريحان

يكشف الخبراء أن مزيج الريحان والزنجبيل فعالًا للغاية لمقاومة البرد والسعال والحساسية المفاجئة خلال فترة قصيرة، ويمكن تحضير المزيج من خلال غلي 3-4 أوراق ريحان مع قطعة صغيرة من الزنجبيل أو بعضًا من مسحوق الزنجبيل، في الماء.

الثوم

على الرغم من نكهته اللاذعة ورائحته المزعجة، إلا أن الثوم يعد مضادًا رائعًا للحساسية، وذلك يرجع لاحتوائه على عنصر نشط يدعى " أليسين" ويعمل كمضاد لاحتقان الأنف مع تعزيز المناعة في آن واحد، ويمكن استخدامه من خلال مضغ بعضًا من الثوم أو قليه في السمن.

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يشير الخبراء إلى ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة وإتباع نظام غذائي مناسب للتخلص من الحساسية والعطس المستمر.

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