تعتبر حلويات المشبك من أسهل الحلويات التي يمكن أن تقدميها في المولد النبوي الشريف،حيث يتميز بمذاقها وسهولة عملها، وهو نوع من الحلويات الشرقية.

ويُصادف المولد النبوي الشريف في 8 أكتوبر الموافق يوم السبت والذي تحتفل به الدول العربية بتزيين الشوارع وتوزيع الحلوى، ومن العائلات يحتفلون بالمولد النبوي الشريف وذلك بعمل حلويات مثل حلو المشبك، البقلاوة بالقشطة، البرازق، الغريبة.

حلويات المولد النبوي الشريف: طريقة عمل المشبك في البيت

مقادير المشبك في البيت

كوب نشا ذرة.

كوب دقيق ذرة.

ملح ملعقة كبيرة.

سكر ملعقة كبيرة.

خميرة حب ناعمة.

ملعقتين من ماء الزهر.

كوبين من الماء الدافئ.

زيت للتحمير.

قطر (شربات) يكون ثقيل نوعاً ما وعليه ثلاث ملاعق من ماء الزهر، أو عسل نحل طبيعي مخلوط عليه ماء الزهر.

طريقة تحضير المشبك في البيت

أولاً نخلط الدقيق على النشا على الملح على الخميرة والسكر وملعقتي ماء الزهر.

ويتم عجنه بواسطة الماء حتى تتكون عجينة سائلة ولكن سميكة نوعاً ما.

ثم نترك العجينة لتخمر نصف ساعة.

ثم نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت.

وبواسطة قمع رفيع جداً غير منقوش سادة أو كيس سميك مثقوب ثقب رفيع من طرفه.

ثم نضع فيه العجينة ونصنع به دوائر عشوائية في الزيت مكونين قرصاً حسب الرغبة كبير أو صغير.

ثم نتركه ينضج على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمش.

ثم نخرج القرص ونضعه على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد.

ثم نضع الأقراص في القطر أو الشيرة أو العسل ونترك المشبك منقوع فيه حتى يتشرب تماماً، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف