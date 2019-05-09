حلويات رمضانية: أصابع زينب 

أصابع زينب من الحلويات الرمضانية المحببة لدى الناس وخصوصاً في ليالي رمضان؛ فالكثيرون يحبّون أكل أصابع زينب مع القهوة أو الشاي؛ فهي مميّزة بطعمها الرائع وممزوجة بالقطر وخفيفة على المعدة إن لم يتمّ الإكثار منها.

مقادير أصابع زينب:

- ستة أكواب من السميد.

- كوبان من الطحين.

- ملعقة صغيرة من الخميرة.

- نصف كوب من زيت الذرة.

- نصف كوب سمن أو زبدة.

- كمية من الماء الدافىء للعجن.

- زيت للقلي.

- قطر.

طريقة تحضير أصابع زينب:

- أولاً نحضر وعاء ونضع فيه السميد والدقيق ونقلّب جيداً حتى تختلط المقادير.

- ثم نضيف الخميرة والسمن والزيت ونخلط. نقلب جميع المقادير بشكل جيد وبعد ذلك نضيف كميّةً قليلة من الماء الدافئ ونستمر في العجن، وكلما احتاج الأمر نضيف ماء.

- ثم نعجن جيداً حتى تصبح عجينة لينة.

- ثم نترك العجينة ما يقارب خمس عشرة دقيقة كي ترتاح.

- ثم نقطّع العجينة إلى قطع حتى نتمكّن بعد ذلك من عمل إسطوانات صغيرة كي يسهل قليها وعمل أصابع زينب بالشكل المناسب.

- ثمّ نستخدم مصفاة ناعمة حتى نلف العجينة عليها لإعطائها الشكل الصحيح.

- ثم نرتّبها ونلفّها من الأعلى للأسفل ومن الأطراف كي تأخذ الشّكل المميز الأسطواني المعروفة به.

- ثم نُحمّي الزيت في المقلاة حتى نباشر بقلي أصابع زينب، نقلي الأصابع من جميع الجوانب إلى أن يصبح لون العجينة قريباً من اللون البني أو الذهبي.

- ثم نخرج الأصابع من المقلاة ونضعها في مصفاة لتصفية الزيت أو في ورق نشاف.

- وأخيراً نسقيها بالقطر؛ لإعطائها طعماً طيباً وكي تبقى طريّة، وصحتين وعافية.

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