القطايف بالجبنة من حلويات رمضان الشهية لا غنى عنها وسهلة التحضير، تعتبر القطايف من أشهر الحلويات العربية التقليدية التي يتم تحضيرها في رمضان وتتكون من عجينة محشوة بعدة حشوات مختلفة مثل الجبنة والقشطة وجوز القلب والفستق الحلبي، ويمكن أن تؤكل مقلية أو مشوية أو نية، يحتوي القطايف على مواد مهمة للجسم مثل البروتينات والدهون والدهون المشبعة والكربوهيدراتـ لذلك فهو غني بالسعرات الحرارية.

حلويات رمضان 2022:القطايف بالجبنة

مقادير عجينة القطايف بالجبنة

كوب طحين.

كوب سميد ناعم.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة حجم صغير خميرة فورية.

نصف ملعقة حجم صغير ملح.

ملعقتان من حليب بودرة.

كوبان من الماء الفاتر.

ملعقة حجم كبير ماء الزهر.

ملعقة حجم صغير باكنغ باودر.

مقادير حشوة القطايف بالجبنة

كوب جبنة حلوم حلوة.

نصف كوب جبنة رومي للحلويات.

ملعقة كبيرة عسل، أو سكر.

للتزيين

كوب قطر.

ربع كوب فستق حلبي مجروش.

طريقة تحضير القطايف بالجبنة

أولاً قومي بوضع المقادير الجافة في وعاء عميق، أو في وعاء الخلاط إن توفر.

ثم أضيفي لها كمية الماء، واخلطيها جيداً حتى تتجانس المقادير كلها معاً، وتتشكل عجينة سائلة، ولزجة القوام.

ثم صبي العجين في طبق عميق، وغطيها بقطعة من نايلون التغليف.

ثم غطيها بقطعة قماش نظيفة، واتركيها لمدة ساعتين حتى تختمر وتظهر فقاعات في العجين.

ثم سخني مقلاة مسطحة، غير لاصقة، مصنوعة من مادة التفلون، وصبي بداخلها العجين على شكل أقراص باستخدام المغرفة.

ثم حددي حجم القطايف بحسب كمية العجين التي نصبها بالمقلاة، صغيرة، أو متوسطة، أو حتى على شكل قرص كبير تسمى القطيفة.

ثم اتركي القطايف على نار هادئة دون أن تقلب، حتى نلاحظ ظهور فقاقيع في سطحها، وهذه علامة لنجاحها، ونضجها.

ثم كرري الخطوة السابقة على بقية كمية العجين، حتى ننتهي منه كله.

ثم وزعي أقراص القطايف على طبق مسطح، وتغطيتها حتى نبقيها طرية، ولا تجف ونستطيع إغلاق أطرافها بسهولة.

ثم قومي بتجهيزالحشوة، بوضع الجبن في طبق، واهرسيها جيداً بواسطة شوكة معدنية، أو باليد، حتى نحصل على عجينة من الجبن.

ثم ضعي العسل على الجبن المهروس ونحركه جيداً.

ثم احشي حبات القطايف بحشوة الجبن بعدة طرق، وهي: نغلق طرف قطعة القطايف من جهة واحدة فقط، حتى يصبح شكلها كالقمع.

ثم اقلي بالزيت الساخن حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

ثم ضعيها على ورق نشاف حتى تتصفى من الزيت جيداً.

ثم احشيها بحشوة الجبن، ثم تغطس حبة القطايف من جهة الطرف المحشو بالجبن بالفستق الحلبي المجروش، ثم صبي عليها القليل من القطر البارد.

ثم احشي حبات القطايف بحشوة الجبن، نغلقها على شكل هلال، وتأكدي تماماً من إغلاق أطرافها.

ثم صفيها بصينية الفرن، وادخليها في فرن بدرجة حرارة مئتين مئوية لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تتحمر القطايف وتأخذ لوناً ذهبياً، وصحتين وعافية.

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