حلويات عيد الفطر: معمول بالجوز

بعيدًا عن أزمة كورونا المرعبة، لكن ها هو عيد الفطر على الأبواب، والفرحة سوف تعمَ القلوب والبيوت بهذه المناسبة الدينية المباركة، ولا تكتمل فرحة العيد بدون الحلويات الشهية التي تسعد الجميع دون استثناء، ومنها معمول العيد.

إن كنت تريدين تحضير المعمول لعائلتك وضيوفك لعيد الفطر، نقدم لك اليوم وصفة مميزة للمعمول بالجوز، جربيها وأخبرينا عن النتيجة.

مقادير معمول بالجوز:

طحين فرخة 200 غرام

سميد خشن 300 غرام

طحين أبيض 50 غرام

سكر أبيض 60 غرام

سمن 190 غرام

حليب بودرة 50 غرام

خميرة 6 غرامات

باكينغ باودر 2 غرام

محلب 5 غرامات

ماء 175 غرام.

حشوة معمول بالجوز:

جوز 375 غرام

سكر 175 غرام

ماء الورد 90 ملل.

طريقة تحضيرمعمول بالجوز:

- أولاً يخلط في وعاء طحين الفرخة والطحين الأبيض مع السكر والسميد.

- ثم تُضاف السمنة وتُفرك المقادير جيداً.

- ثم تُذوَب الخميرة والباكينغ باودر مع الماء وتُضاف إلى العجينة، وتُعجن جيداً لتتجانس المقادير.

- ثم تُترك العجينة لترتاح في البراد لمدة ساعتين.

- ثم يُطحن الجوز مع السكر ويُضاف ماء الورد.

- ثم يُقطَع العجين إلى كرات بحسب حجم قالب المعمول، تُجوَف الكرات وتُحشى بالجوز وتُغلق ثم تُكبس بالقالب لتأخذ شكل القالب.

- تُخرج من القالب وتُصف بصينية مدهونة بالسمنة.

- ويُفضل أن تُخبز بفرن حام بدرجة حرارة 350 درجة من 8 إلى 10 دقائق لتُحمَر أو على درجة حرارة 220 لمدة 18 دقيقة.

- أخيراً، تُخرج من الفرن وتُبرَد، تُرشَ بالسكر البودرة حسب الرغبة، وكل عام وأنتم بخير!

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