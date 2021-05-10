تعد حلويات عيد الفطر من مظاهر الاحتفال بالعيد في مختلف بلدان العالم الإسلامي، حيث يتقدم هذه الحلويات في عيد الفطر المبارك بعد الانتهاء من الصلاة مع فنجان القهوة العربية.

أشهر حلويات عيد الفطر

يعتبر المعمول من أكثر وأهم حلويات العيد الشعبية في بلاد الشام (الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين) ويتم تحضيره من السميد أو الطحين والمحشي بالتمر أو الجوز أو الفستق الحلبي.

الكحك المصري

من حلويات العيد الجديدة الكحك المصري وهو من أجمل حلويات عيد الفطر المبارك حيث يحرص المصريون على تقديم أنواع كثيرة من الحلويات خلال العيد منها: الغريبة، والبسكويت، والبيتي فور، إلا أن كعك (كحك) العيد يبقى الأهم والأشهر بينهم. ويتكون الكحك من دقيق وسمن ولبن وخميرة ومكسرات أو ملبن أو عجوة، يتم خلطها بمقادير محسوبة.

الكليجة العراقية

من أجمل حلويات عيد الفطر المبارك الكليجة العراقية تقوم السيدات في العراق قبل بضعة أيام من العيد بتحضير مكونات الكليجة وهي حلوى محشوة بالتمر ومعطرة بماء الورد، تقدم كضيافة خلال أيام العيد وهي الحلوى الأشهر في العراق.

المقروط والتشاراك

من أجمل حلويات عيد الفطر المبارك المقروط والتشاراك تشتهر الجزائر بالعديد من أنواع الحلوى الشعبية، مثل المقروط والصامصة والتشاراك والغريبة.

الفقاص

أمن سماء حلويات عيد الفطر الفقاص فهو يعتبر الحلوى الرئيسية للعيد في المغرب، وهو حلوى جافة مصنوعة من البيض، السكر والدقيق والخميرة، ويمكن ان تضاف إليها مكونات أخرى كالفواكه المعسلة أو الجافة والحليب كما يمكن إضافة اللوز أو الزبيب.

البقلاوة بالفستق

البقلاوة بالفستق تعد من حلويات عيد الفطر المميزة وأكثر الحلويات الشرقيّة شعبيّةً وانتشاراً، حيث كانت قديماً تُحضّر في تركيا وبعض البلاد العربيّة بأشكالٍ وأنواعٍ مختلفة، وأصبحت الآن تُحضّر في الكثير من البلدان.

وأشهر الحلويات السورية التي تُعد لعيد الفطر المبرومة والشرحات والبقلاوة والبللورية وكول وشكور والوربات بالفستق الحلبي والقشطة وزنود الست وإسوارة الست وحلوى الأصابع وغيرها وهذه كلها تسميات محلية سورية حتى أن أحد الأنواع تسميتها العامة (مغشوشة) وهو المبرومة بالقشطة، وهو طبعاً ليس فيه غش ولكن درجت الناس على تسميتها كذلك لتميزه عن المبرومة بالفستق الحلبي وهي الأغلى ثمناً. كذلك من الحلويات السورية الكنافة بأنواعها الخشنة والناعمة بالقشطة وبالجبن والمدلوقة وحلاوة الجبن والشعيبيات والعوامة ووكذلك الفيصيات وهذه عادة ذات حجم كبير. ومن أشهر الحلويات السورية التي يوصى عليها في الاعياد أيضاً المعمول بأنواعه معمول بالجوز أو بالفستق الحلبي أو غيره، ويتفنن أصحاب محلات بيع الحلويات الدمشقية في دمشق بطريقة عرض بضائعهم على واجهات المحلات، وذلك لجذب انتباه الناس فمنهم من يضعها بشكل هرمي جميل ومنهم من يضعها بشكل وتنسيق فني أنيق.الحلويات الدمشقية لها شهرتها وتميزها بصناعتها المتقنة الغنية بالطيبات والمتوارثة جيل بعد جيل في فن سوري له أسرار صنعته وهي واحدة من أهم الهدايا التي يصطحبها السواح والزائرين معهم إلى بلدانهم في شتى بقاع العالم.