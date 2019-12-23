حلويات مثلجة: موس المانجو

موس المانجو وصفة سهلة التحضير وهي من أشهر الحلويات المثلجة، وهو من الحلويات المفضّلة لدى جميع أفراد العائلة، وقد اعتادت سيّدات المنزل على تحضيره لا سيما إذا ما كانت لديها كمية من المانجو الناضجة بشكل كبير وتودّ الاستفادة منها عوضاً عن التخلّص منها.

موس المانجو

مقادير طبقة الكريمة:

- نصف كيلو غرام من معجون المانجو (المانجو المهروس).

- ربع كأس من عصير البرتقال.

- ملعقة كبيرة من حامض الليمون.

- نصف كأس من السكر المطحون قد تحتاج مقداراً أقلّ أو أكثر من الكمية المذكورة تبعاً لمدى حلاوة المانجو.

- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

- عبوتان من بودرة الجيلاتين.

- كأسان من كريمة الخفق، أو عدّة أوراق من شرائح الجيلي.

مقادير الطبقة العليا:

- نصف كيلو غرام من بيوريه المانجو.

- كيسان من مسحوق الجيلاتين.

- نصف كأس من عصير المانجو.

- ملعقة كبيرة من مطحون السكر.

للتزيين:

- شرائح من المانجو، أو مكعّبات منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- أولاً ضع في ابريق الخلاط الكهربائي كلاً من معجون المانجو والسكر، والملح، والعصير، وشغّلي الخلاط على سرعة متوسطة.

لإعداد خليط بودرة الجيلاتين:

- قم باحضار ربع كأس من الماء الساخن وضعي فيه الجيلاتين ودعيه لمدّة دقيقتين.

- ثمّ حركيه جيّداً إلى أن يذوب.

لإعداد أوراق الجيلي:

- أحضر الشرائح وقصّيها لأجزاء صغيرة الحجم.

- ثمّ انقعها في ماء بارد لمدة عشر دقائق من الزمن إلى أن تصبح طريّة.

- ارفع الأوراق من الماء، واعصريها قليلاً ومن ثمّ ضعيها في إناء صغير الحجم على نار درجة حرارتها منخفضة.

- نحركة لعدة ثوان معدودة فحسب إلى أن تلاحظ ذوبانها.

- أضف خليط الجيلاتين المحضّر إلى خليط المانجو.

- اخفقهما معاً بشكل جيّد إلى أن يمتزجا معاً.

- ضع خليط المانجو في إناء عميق ومن ثم أضيف مخفوق الكريمة، وقلبهما معاً بهدوء.

- أحضر قطعة قصدير وغطّي الموس بها ودعيه في الثلاجة قرابة الثلاث ساعات إلى أن يجمد.

- أعد الطبقة العلوية باتباعك لنفس الخطوات المذكورة سابقاً.

- اسكب خليط الطبقات العلوية فوق الموس المتماسك، ومن ثمّ أعيده إلى الثلاجة إلى أن يجمد تماماً.

- عندئذ يكون قد أصبح جاهزاً للتقديم، كما يمكنك تزيين الطبقة العلوية بشرائح من المانجو أو مكعبات منه بحجم صغير أو متوسّط الحجم حسب الرغبة.

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