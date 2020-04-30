حليب جوز الهند: فوائده للشعر وطريقة استخدامه

حليب جوز الهند هو سائل أبيض يستخرج من نبات جوز الهند بعد برشه، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي يقدّمها للجسم، كما أنّ له العديد من الفوائد الجماليّة التي يمنحها للبشرة، والشعر

وفي هذا المقال سنتحدّث عن أهم فوائد حليب جوز الهند للشعر:

1- يحارب قشرة الشعر

يساعد حليب جوز الهند على إبادة الفطريات والبكتيريا التي تستوطن فروة الرأس وتسبب قشرة الشعر، وبالتالي يعالج القشرة ويمنع تشكلها على فروة الرأس بدون أن يتسبب بجفاف الشعر وتلفه.

2- يزيد كثافة الشعر

يساعد حليب جوز الهند على تعزيز نمو بصيلات الشعر وبالتالي زيادة كثافته، إذ أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والمعادن والفيتامينات والمواد الضرورية لصحة الشعر، وأهمها الحديد والبوتاسيوم اللذان يحفزان نمو الشعر، علاوة على ذلك، سيكون الشعر النابت قوي ولامع وناعم لأنه مغدى بالشكل الصحيح.

3- يصلح الشعر التالف

يساعد حليب جوز الهند على علاج الشعر وإعادة الحيوية له، إذ أنه يعمل عمل مغذي الشعر، كما أنه يعوض الشعر الرطوبة التي يحتاجها ليتخلص من جفافه، إضافة إلى أنه يمد الشعر بالعناصر الغذائية اللازمة له حتى يتوقف تساقطه، كما أنه يمنع تشكل الفطريات وقشرة الرأس.

4- يجعل الشعر براقاً

يتأثر الشعر بالعديد من الأمور كالأتربة والشمس الهواء الملوث والغبار، إضافة إلى صبغات الشعر ومكواة الشعر، والتي تجعل الشعر باهتاً خالٍ من الحيوية، ويعمل حليب جوز الهند على إزالة آثار كل هذه الأمور.

5- يحمي من ظهور الشعر الأبيض

يمكن أن يساعد استخدام حليب جوز الهند على تقليل ظهور الشعر الأبيض، الذي يظهر في الأصل بسبب نقص تغذية الشعر.

6- يحمي من الإصابة بالصلع

يحتوي حليب جوز الهند على عناصر غذائية مفيدة جداً للشعر، وبالتالي يغذي فروة الرأس، الأمر الذي يمنحها القوة ويساعد على منع تساقط الشعر والإصابة بالصلع، كما أنه يحفز نمو الشعر بشكل سريع.

7- يحافظ على مادة البروتين داخل فروة الرأس

يساعد حليب جوز الهند على الحفاظ على مادة البروتين داخل الشعر، ومع الاستخدام المتكرر له سيصبح الشعر أملساً وحريرياً.

أما الخلطة لعمل حليب جوز الهند للشعر

- نضع ملعقتيْن كبيرتيْن من حليب جوز الهند على فروة الرأس، ثم ندلّك الشعر جيّداً من جذوره حتى أطرافه، ثم نغطّي الشعر بقبّعة بلاستيكيّة لمدة أربع ساعات على الأقلّ، وبعدها نغسل الشعر جيّداً بالماء، ويستخدمُ هذا الخليط لزيادة نموّ الشعر.

- نضع أربع ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون في وعاء ونخلط جيّداً، ثم نضع الخليط على فروة الرأس وندلك جيّداً، ثم نضع قبّعة بلاستيكيّة على الشعر، ونترك الخليط لمدّة ساعة على الأقلّ، وبعدها نغسل الشعر بالماء والشامبو، ويفضّل تطبيق الخليط مرّة واحدة أسبوعيّاً، ويستخدم هذا الخليط للحدّ من جفاف الشعر.

- نضع ربع كأس من حليب جوز الهند، وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي في وعاء ونخلط جيّداً، ثم نضع الخليط على فروة الشعر ونتركه لمدة ساعة على الأقلّ، وبعدها نغسل الشعر جيّداً بالماء، وللحصول على أفضل نتيجة يفضّل تطبيق الخليط مرة واحدة أسبوعيّاً، ويستخدم هذا الخليط للحدّ من تساقط الشعر.

- نضع كأساً من حليب جوز الهند، وكأساً من عصير الّليمون في وعاء ونخلط جيّداً، ثم نضع الخليط على الشعر ونتركُه لمدة نصف ساعة، وبعدها نغسل الشعر بالماء الدافئ، وللحصول على أفضلِ نتيجة يفضّل تطبيق الخليط مرّة واحدة أسبوعيّاً، ويستخدم هذا الخليط لتنعيم الشعر.

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