10 خطوات لبشرة مشرقة في شهر رمضان المبارك

لبشرتك في رمضان وضع خاص، حيث تحتاج لعناية مضاعفة نتيجةً للتعب والإرهاق والسهر وتغيير نظام الحياة في هذا الشهر الفضيل، بالإضافة إلى الجفاف بسبب نقص السوائلز هذا كله يستدعي عناية خاصة لبشرتك في رمضان

10 خطوات بسيطة وسريعة لبشرة مشرقة وإطلالة متألقة في شهر رمضان عليك اتباعها ابتداءً من اليوم:

- احرصي على غسل الوجه صباحاً ومساءً باستخدام منظف جيد و لطيف على البشرة.

- استخدمي غسولاً مقشراً مرتين في الأسبوع لتتخلصي من الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة.

- داومي على ترطيب البشرة يومياً في النهار والليل وحمايتها من أشعة الشمس المؤذية باستخدام كريم مرطب بعامل حماية من الشمس عند الخروج من المنزل.

- ابتعدي عن تناول القهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تؤذي بشرتك بالإضافة إلى المشروبات الغازية فهي تتعب بشرتك وتمنع امتصاص جسمك للمواد الغذائية وتتسبب باصفرار الأسنان.

- تجنبي تناول المأكولات الدسمة والدهنية والحلويات الرمضانية، وحاولي استبدالها بالفواكه والعصائر الطازجة وأطباق السلطة الخضراء الغنية بالفيتامينات المفيدة للبشرة والجسم.

- تناول كميات كبيرة من الماء هي النصيحة الأهم للحفاظ على إشراق ورطوبة البشرة خلال رمضان حتى لا تصاب بشرتك بالجفاف.

- دللي بشرتك بالأقنعة الطبيعية من العسل والخيار لأنها تغذي البشرة وتزيدها حيويةً وانتعاشاً.

- طبقي شرائح البطاطا الباردة أو الخيار على عينيك يومياً لمدة 10 دقائق لعينين لامعتين وبريق ساحر. يمكنك استخدام الشاي أيضاً

- إن أخذ القسط الكاف من النوم والراحة يضفي على البشرة مظهراً جميلاً ومشرقاً ويحد من ظهور الهالات السوداء.

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