حمض الجليكوليك هو عنصر طبيعي مشتق من قصب السكر

حمض الجليكوليك هو عنصر طبيعي مشتق من قصب السكر، وعلى الرغم من أنه الآن غالبا ما يكون مصنوع صناعيا ، فهو يقع في مجموعة من المكونات تدعى AHA أو أحماض ألفا هيدروكسي فهناك خمسة مكونات تندرج في فئة AHA ، الجليكوليك (قصب السكر) ، اللاكتيك (اللبن) ، الليمون (البرتقال والليمون) ، الماليك (التفاح و الكمثرى) ، الأحماض الطرطريك (العنب) ، وحمض الجليكوليك هو على الأرجح حمض ألفا هيدروكسي الأكثر شيوعا وله سمعة كونه واحد من أسلم أشكال حمض ألفا هيدروكسي .

ما هو حمض الجليكوليك للجلد:حمض الجليكوليك هو مقشر، بأمان يزيل الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة ، ويجلب الجلد الجديد إلى السطح، وهذا مفيد لأولئك الذين يبحثون عن المكونات التي تساعد على مكافحة الشيخوخة ، ويمكن لحمض الجليكوليك أن يساعد أيضًا في تخفيف تلون الجلد، مثل بقع الشمس أو بقع اسن ويساعد الذين يعانون من حب الشباب المعرضة و المعرضين للرؤوس السوداء في الجلد.

حمض الجليكوليك يأتي في العديد من المنتجات المختلفة: كمنظفات الوجه والأمصال، والمرطبات، وكريمات العين ومقشرات الوجه .

وعند إلقاء نظرة على قائمة المكونات للمنتج ، ستجدي حمض الجليكوليك في منطقة المكونات النشطة، وسيذكر نسبته المئوية ، و يعتقد البعض أن البقاء على المنتجات مثل الأمصال والكريمات مع قوة أقل من 10٪ لا تعطي حقا بشرتك فوائد ، و يمكن الجمع بين منتجات حمض الجليكوليك في عدد من المنتجات، مثل مطهر الوجه 3٪ جنبا إلى جنب مع المصل 10٪ .

حمض الجليكوليك كمقشر للوجه :

عند متخصص : تقشير حمض الجليكوليك عند متخصص هي طريقة سريعة و فعالة، وفعال في الأمراض الجلدية والتناسلية وتستخدم تركيز 50٪ أو أعلى من حمض الجليكوليك، ويحتاج فقط إلى البقاء على بشرتك لدقائق ويمكن أن تتم بسهولة أثناء إستراحة الغداء.

في المنزل : القيام بالتقشير عند متخصص يكون بتركيز أعلى ، و الذي يعطي نتائج أفضل ، و لكن هناك أيضاً طريقة للقيام به في المنزل و يمكنك شراءه و القيام به بنفسك ، و لكن يجب إختباره على جلدك مرة واحدة على الأقل قبل إستخدامه و معرفة النسبة المناسبة لجلدك .

هل يمكن عمل حمض الجليكوليك في المنزل : يمكنك إجراء بحث بسيط على الإنترنت عن حمض الجليكوليك لتقشير الوجه و مشاهدة بعض الخيارات ، و لكن يوصى أكثر بعمله عند متخصص أو بمكونات معدة مسبقا معروف نتائجها ، و لكن إذا قررتي القيام به يجب عليك عمل بحث شامل على الإنترنت .

ملاحظة عن حمض الجليكوليك : من المهم عند إستخدام حمض الجليكوليك إستخدام واقي من الشمس معه حتى لا تتعرض بشرتك لحروق الشمس ، حيث ستكون أكثر عرضة لذلك .

هناك طرق متعددة لتحضير حمض الجليكوليك التي تمارس اليوم. فإن الغالبية من الإنتاج العالمي لحمض الجليكوليك في تفاعل المحفز من الفورمالديهايد مع غاز الاصطناع (كربنلة من الفورمالديهايد)، وهذا هو الطريق التحضيري الاقتصادي بشكل خاص.

- يتم تحضير المركب بتفاعل حمض الكلوروأسيتيك مع هيدروكسيد الصوديوم تليها إعادة تحميض (أو تحميض ثاني من جديد).

يمكن تلخيص التفاعل على النحو التالي:

ClCH2CO2H + NaOH → HOCH2CO2H + NaCl

- ينتج بهذه الطريقة عدة ملايين الكيلوغرامات سنوياً. ويعد التفاعل المتواسط للفورم ألدهيد مع غاز التصنيع (إضافة كربونيل إلى الفورم ألدهيد) طريق تحضير اقتصادي واضح. تضم الطرق الأخرى، غير المستعملة على ما يبدو، هدرجة حمض الأوكزاليك بالهدروجين الوليد وحلمهة السيانوهيدرين المشتق من الفورم ألدهيد، بعض حموض الغليكوليك الحاضرة خالية من الفورم ألدهيد وحمض النمل (الفورميك).

- يمكن عزل حمض الجليكوليك من مصادر طبيعية, مثل قصب السكر, وسكر نبات البنجر, الأناناس, والشمام, والعنب غير الناضج. كما يمكن لحمض الجليكوليك أن يحضر بطريقة حيوية كيميائية أنزيمية، حيث ينتج عنها بنقاوة أقل مقارنة مع الاصطناع التقليدي الكيميائي, متطلبا طاقة أقل في الإنتاج ومنتجا لمركبات ثانوية بشكل أقل، يمكن أن يتم تقييم كل طريق تبعا للمنافعه وتكاليفه النسبية.

الاستعمالات:

يستخدم حمض الجليكوليك في صناعة الغزل والنسيج باعتباره عامل صباغة ودباغة، من ضمن الاستعمالات الأخرى لهذا المركب تطبيق في إنتاج الأغذية كعامل منكّه ومادة حافظة.

- نظراً لقدرته الممتازة على اختراق الجلد، وجد حمض الجليكوليك تطبيقات في منتجات العناية بالجلد، غالباً كمقشر كيميائي يتم استعماله من قبل طبيب الجلدية، أو الجراح التجميلي أو المختص بالمعالجة التجميلية وذلك بتراكيز 20 إلى 70% أو بشكل مجموعة للاستخدام المنزلي بتراكيز أقل بين 10 إلى 20%. بالإضافة للتركيز يلعب الـpH دوراً كبيراً في تحديد قوة حمض الجليكوليك في المحلول. المقشرات القوية المستعملة من قبل الأطباء يمكن أن تكون ذات pH قليلة بمقدار 0.6 (قوية كفاية لحل كيراتين البشرة)، في حين أن حموضات المقشرات المنزلية تكون عالية بمقدار 2.5.

- يستعمل حمض الغليكوليك في تحسين مظهر الجلد وبنيته. قد يعمل على تقليل التجاعيد، ندبات حب الشباب، فرط التصبّغ ويحسّن عدد من الحالات الجلدية، من ضمنها التقران السفعي actinic keratosis، فرط التقران والتقران المثّي seborrheic keratosis. عند تطبيقه على الجلد يتفاعل حمض الغليكوليك مع الطبقات العلوية من البشرة، مضعفاً خواص الارتباط للدسم التي تجمع خلايا الجلد الميتة معاً، يسمح ذلك للطبقة المتقرنة بالتقشّر، كاشفة خلايا الجلد العيوشة، تتوفر تجارياً درجات عالية النقاوة من حمض الغليكوليك لتطبيقات العناية الذاتية.

- يفيد حمض الغليكوليك أيضاً كوسيط في الاصطناع العضوي، ضمن مجال من التفاعلات يتضمن: الأكسدة والإرجاع، الأسترة وبلمرة السلسلة الطويلة. يستعمل كمونومير في تحضير حمض عديد الغليكوليك ومتماثرات مشاركة copolymers متوافقة حيوياً أخرى (مثل PLGA). غالباً ما يضاف حمض الغليكوليك إلى متماثرات المستحلبات، المذيبات والمواد المضافة للحبر والدهان من أجل تحسين خواص الجريان وإكساب اللمعان.

آلية العمل:

يعمل حمض الغليكوليك بتفكيك الروابط بين الطبقات العليا للخلايا الجلدية كيميائياً وبالتالي يتقشر الجلد بسرعة، لتشجيع نمو خلايا جلدية جديدة وإزالة الخلايا المتضررة أو الميتة. يعطي ذلك الجلد توهج منتعش وينقص التأثيرات الجانبية لحب الشباب. يمكن أن يساعد تقشير حمض الغليكوليك أيضاً على إنقاص اندفاعات حب الشباب. لكن التقشير الكيميائي سيسبب تهيج واحمرار الجلد ويجب عدم استعماله على حب الشباب أو قرحات الجلد المفتوحة.

يساعد تقشير أو قشد حمض الغليكوليك على تقشير أو إسقاط الخلايا الجلدية الميتة على الطبقة السطحية للبشرة. مما يمنع البناء الخلوي على الجلد، الذي يسبب مظهر جلدي شاحب ومسامات مسدودة مؤدياً إلى حب الشباب. الجلد الزيتي والمعرض لحب الشباب يكون عادة ذو معدلات تقشير طبيعي أبطأ، مما يجعله عرضة للمسامات المتضخمة والمسدودة والتي تسبب حب الشباب العقيدي، ذو الرؤوس البيضاء والسوداء. تنصح الكلية التقويمية الأمريكية لأمراض الجلد AOCD بأن زيادة التقشير الجلدي الطبيعي يساعد على الوقاية من اندلاع حب الشباب.

المأمونية:

يعد حمض الجليكوليك مهيج أو مخرش وذلك اعتمادًا على درجة الpH. وكما الايثيلين غليكول, فهو يستقلب إلى حمض الأوكساليك الذي يمكن أن يشكل خطرًا إذا ما تم ابتلاعه.

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