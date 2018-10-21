حمية معجون الأسنان لجسد صحي رشيق وخالي من الدهون

يساعد معجون الأسنان علي التخلص من حب الشباب

يعلم الجميع أن معجون الأسنان يستخدم لتنظيف الأسنان فقط ولكن الغريب أنه لا يقتصر على الأسنان فقط ولكن كحمية جيدة لإنقاص سريع للوزن.

وليست الحمية هنا بمعنى تناول معجون الأسنان! ولكن يستغل لسد الشهية.

في هذه السطور نتعرف على تفاصيل حمية معجون الأسنان وكيف يستخدم لإنقاص وزنكِ.

تعمل هذه الحمية علي تقليل السعرات الحرارية التي نستهلكها يوميًا لأن من المعروف استخدام سعرات حرارية أقل تؤدي الي حرق المخزون من الدهون بالجسم فبالتالي تؤدي إلي خفض الوزن بشكل كبير وهذه عن طريق غسل الأسنان بالمعجون عند الشعور بالجوع ويفضل أن يكون بنكهة النعناع لأن نكهة النعناع تعطي إشارة للمخ أن عمليه تناول الطعام قد انتهت فيشعركِ بالشبع والشعور بنظافة الأسنان تجعلكِ تشعرين بالشبع سريعًا.

-في حاله عدم القدرة علي غسل الأسنان يمكنكِ تناول علكه بنكهة النعناع وتكون بدون سكر وستحصلين علي نفس النتيجة.

- تأثير الحمية النفسي:

في بداية الحمية ستكون آثارها مزعجة جدًا وغسل الأسنان عندما نشعر بالجوع سيكون صعب أيضا، ولكن عندما يتم التعود عليها ستشعرين بحاله نفسية أفضل وأسنان صحية لأن صحة الأسنان تنعكس علي الصحة النفسية للفرد وستكون هذه الحمية في مراحلها الأولي صعبه ولكن بعد التعود ستبتعدين عن السكريات التي تؤثر بالسلب علي الأسنان وعلي الجسم وتعمل علي زيادة الجسم.

-فوائد أخرى:

-تنظيف الأظافر:

ولم يقتصر معجون الأسنان فقط علي التخسيس بل بتنظيف الأظافر وتبييضها عن طريق وضع القليل من المعجون بالفرشاء ودعك الأظافر جيدًا ووضع الكريم المرطب بعدها.

-حب الشباب:

يساعد معجون الأسنان أيضا علي التخلص من حب الشباب بوضع طبقة رقيقة علي البشرة قبل النوم وبعد ذلك استخدمي مقشر للبشرة.

-مقشر الشفاه:

يعمل كمقشر للشفاه أيضا بوضع القليل من معجون الأسنان علي فرشاة مبللة وتدلك بها الشفاء ثم وضع مرطب الشفاه بعد ذلك.

- تفتيح البشرة:

يعمل أيضا علي تفتيح البشرة بسرعة عن طريق وضع ملعقة من معجون الأسنان مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ويوزع علي البشرة لمده 15 دقيقة ويشطف بالماء ووضع كريم مرطب بعد ذلك ويمكن أن يكرر مرتين أسبوعيا للحصول علي نتائج مرضية.

-الرؤوس السوداء:

يساعد أيضا للتخلص من الرؤوس السوداء بخلط ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع ربع كوب سكر و 3 قطرات ماء ورد ويدلك بها البشرة ثم تشطف بالماء الدافئ ثم وضع كريم مرطب.

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