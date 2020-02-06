حيلة بسيطة لجذب الأطفال للطعام الصحي.. من الشيف الهندية أمريتا رايشاند!

تعاني كثير من الأمهات من أجل توفير طعام صحي متوازن للأبناء، ويصبح الأمر بمثابة التحدي الأكبر بالنسبة لهن، وسط العديد من الطرق والتجارب المختلفة لإقناع الطفل بتناول أطعمة مغذية.

شاركت الأم والشيف الهندية أمريتا رايشاند أسهل حيلة لمساعدة الأمهات على تحسين العلاقة بين أبنائها والطعام، حسبما ذكر موقع «Times of India».

وقالت أمريتا إن فكرة إطعام الطفل ما يريد الكبار أن يتناوله خاطئة، لأنه يجب أن يأكل ما يريد هو ولا ينبغي إجباره على تناول ما لا يحبه، أي أنه يُفضل أن نحضر الطعام بالطريقة التي يفضلها مع إخفاء المواد المغذية والصحية في تلك الوجبات.. ومن ثم فلسنا بحاجة إلى إجبار الطفل على تناول أشياء لا يحبها. وأضافت أن ابنها يحب حلوى الكوكيز التي تصنعها بطريقة صحية وتضع بها التمر بدلاً من السكر، وطحين اللوز بدلاً من الطحين العادي، كما أنه يحب شطائر البرجر.

وأوضحت أمريتا أنها تسمح له بأن يطلب أي شيء يريد تناوله عندما يخرجون، بما يجعله يشعر بعدم الحرمان من أي طعام.

للمزيد من قسم صحتك وجمالك: