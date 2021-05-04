خبز التوست المنزلي أو الخبز المحمص هو شريحة من الخبز تحمر عن طريق التعرض للحرارة، وهذا الاحمرار هو نتيجة لتفاعل ميلارد، مما يغير نكهة الخبز وكذلك يجعلها متماسكة ليسهل دهنها بالزبدة أو غيرها، والتحميص طريقة شائعة لجعل الخبز البائت أكثر قبولا، وتستخدم في ذلك المحمصة أو أي جهاز كهربائي خاص للتدفئة، كما تستخدم أفران التحميص لذلك، ويؤكل الخبز المحمص مع الزبدة أو السمن ومع طبقة تحلية مثل المربى.

خبز التوست المنزلي من الشيف الاردنية ديما حجاوي:

‎المقادير:

‎٣ كوب طحين

‎٥٠ غم زبدة

‎١ملعقة صغيرة ملح

‎١ ملعقة صغيرة سكر ابيض

‎١ و٤/١ كوب حليب دافئ

‎١ ملعقة كبيرة خميرة

القليل من الزبدة الاضافية لدهن القالب

‎الطريقة:

نضيف السكر الى الحليب الدافئ ونحرك برفق ثم نضيف الخميرة الى الحليب ونتركها لتتفاعل

نخلط الملح مع الدقيق

نصنع حفرة في وسط الدقيق ونضيف اليها الزبدة ونخلط

نضيف الحليب بالتدريج مع استمرار الخفق

نحصل على قوام عجين يتصف بالطراوة

نترك العجين ليختمر لمدة ساعة،

نفردها على سطح مرشوش بالطحين على شكل مستطيل وملفها عل شكل رول مع ثني الطراف الى الداخل

نضعها بالقالب بعد دهنه بالمزيد من الزبدة. ونغطيها ونتركها ترتاح كمان ٢/١ ساعة

نخبزها في الفرن على حرارة ١٨٠ الى ان ترتفع ويتحمر السطح ( لمدة ٢٥ دقيقة).

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