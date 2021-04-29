جبن الحلوم من أنواع الأجبان الشعبية ذات الطعم الشهي، وتُعد جبنة الحلوم مصدراً غنياً بالبروتين، إذ يحتوي كلّ 28 غراماً منها على 7 غرامات من البروتين،الذي يُعدُّ من العناصر المهمّة في جسم الإنسان، لبناء الأنسجة وترميمها، وصنع الإنزيمات، والهرمونات، والمواد الكيميائية الأخرى، بالإضافة إلى أهميته في بناء العضلات، والعظام، والغضاريف، والجلد، والدم.

سانديشة حلوم مشوية مع صلصة اللبن ودبس الرمان من مطبخ الشيف ديما حجاوي:

مقادير سانديشة حلوم مشوية:

خبز حسب الرغبة

حلوم مقطعة لقطع سميكة

القليل من زيت الزيتون لشوي الحلوم على المقلاة

لدهن الخبز:

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ ملعقة كبيرةدبس رمان

١ ملعقة كبيرة خل البلسمك

٢ ملعقة كبيرة لبن زبادي

٢ ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

١ حبة ثوم مهروس

جرجير او سبانخ

بندورة كرزية

زيتون اسود(كالاماتا)

طريقة تحضير سانديشة حلوم مشوية:

اشوي الحلوم على الجهتين بالقليل من زيت الزيتون.

اخلطي مقادير التتبيلة وادهني الخبز فيها بعد تحميص الخبزة قليلاً.

ثم اضيفي الجرجير أولا ثم الحلوم والزيتون والنعناع والبندورة .

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