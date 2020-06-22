خشونة الركبة: اعراضها وطرق علاجها في المنزل

خشونة الركبة أو مرض الفصال العظمي في الركب هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

ومع الوقت تصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة أعلى مع كل حركة، وذلك نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي. كذلك قد يتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية، وكل ما يحصل يتسبب في صعوبة مشي المريض وتناقص رغبته في الحركة كي يتجنب الانزعاج والألم المرافقين لحركة مفصل الركبة المصاب.

يتم تشخيص خشونة الركبة بعد إجراء عدد من الفحوصات والكشوفات الطبية بواسطة طبيب مختص مثل: أشعة على الركبة، وتحريك الركبة في جميع الاتجاهات وملاحظة تأثير هذا على المصاب.

أعراض خشونة الركبة عند الشباب في الغالب لن تختلف عن تلك التي تظهر على كبار السن ولهذا ما يجب على الطبيب أن يقوم بنفس الإجراءات بغض النظر عن سن المصاب.

ويتعرف الطبيب أيضاً إلى الأعراض التي تظهر على المريض عند الكشف من خلال التحاور معه وسؤاله، وهناك أعراض ثابتة يشعر بها الشخص المصاب بخشونة الركبة في الغالب، ومن ذلك:

- ألم في مفصل الركبة.

- بعض التورمات والاحمرار.

- الشعور باحتكاك المفصلين مع بعضهما البعض.

- تشنج العضلات في تلك المنطقة.

- بعض النتوءات العظمية (في الحالات المتقدمة).

عند الشعور بأعراض خشونة الركبة التي ذكرناها في المقال وعدم القدرة على الذهاب إلى الطبيب يمكنك اتباع بعض النصائح والعلاجات المنزلية بالأعشاب والزيوت والعناصر الطبيعية التي تم تجربتها قديما وأتت بنتائج مبهرة في التخلص من خشونة وآلام المفاصل ومنها ما يأتي:

الأعشاب:

يمكن تقليل ألم الخشونة في مفاصل الركبة عن طريق الاعشاب الطبيعية كما يأتي:

تناول الكاموميل واليانسون والنعناع وعصير الليمون والكرفس.

تناول حب الرشاد يساعد على تقوية العظام وزيادة المرونة في المفاصل بشكل عام.

تناول الشاي الأخضر يساعد على التخلص من الالتهابات وتقليل الألم.

تناول الفلفل الأحمر الذي يحتوي على مادة الـ ” capsaicin” التي تدخل في صناعة المراهم والكريمات لأن لها فاعلية في تقليل آلام المفاصل عن طريق بسط العضلات.



علاج خشونة الركبة بالزيوت هو أحد الطرق المتبعة ولها نتائج مؤثرة في هذا الصدد، حيث تحتوي الزيوت المستخلصة من النباتات والأعشاب الطبيعية على نسب عالية جدا من الفيتامينات والمعادن والعناصر التي تستخدم في علاج عدد كبير من الأمراض بل ويتم استخلاص أدوية وعقاقير منها، ومن الزيوت التي تساعد على التخلص من الخشونة ما يلي:

زيت الزنجبيل الحار: والذي يعمل على تدفئة المنطقة المصابة وتخديرها للتخلص من الألم.

زيت الزيتون: يعتبر من أهم الزيوت التي تساعد على التخلص من المنطقة المصابة والآلام بها.

زيت الاوكالبتوس: ويساعد على تقليل التورمات والانتفاخات في المنطقة المصابة.

العسل:

علاج خشونة الركبة بالعسل من الوصفات القوية المتبعة منزلياً للتخلص من الخشونة في المفاصل والالتهابات كما يأتي:

عن طريق الدهن:

ويتم استخدام العسل الطبيعي مع كمية من القرفة، حتى يتكون مزيج متماسك مثل: (العجين).

ثم يوضع المزيج على المنطقة المصابة بعد غسلها جيدا بالماء والصابون ويتم تدليكها لدقائق.

عن طريق التناول:

حيث يتم مزج العسل والقرفة بكوب من الماء الدافئ ويُشرب بشكل منتظم.

الزنجبيل:

علاج خشونة الركبة بالزنجبيل هو أحد الطرق الآمنة البعيدة عن العقاقير والمواد الكيميائية التي يؤخذ بها في هذا الصدد، حيث تم اعتماد الزنجبيل كنوع من أنواع الأعشاب المضادة للالتهابات ويتم استخدامه بأكثر من طريقة كما يأتي:

عن طريق التناول:

يتم تناول ملعقة صغيرة يومياً من الزنجبيل الطبيعي المبشور ناعما للتخلص من الالتهابات.

يتم صنع عصير الزنجبيل في الخلاط مع العسل والماء ويشرب فنجان يومياً.

يتم وضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون على كوب من الماء الدافئ وملعقة من العسل يوميًا.

يتم بشر قطعة صغيرة من الزنجبيل على طبق السلطة أو الأطعمة المفضلة ليدخل في النظام الغذائي اليومي.

عن طريق التدليك:

يتم خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الدافئ مع ملعقة صغيرة من زيت الزنجبيل ويتم تدليك الركبة بها يوميا لمرتين للتخلص من التورمات والانتفاخ.

يتم وضع قطعة كبيرة من الزنجبيل الطازج المقشر في كوب من زيت الزنجبيل بعد تسخينه وتم تركه ليصبح دافئ ثم تترك الوصفة اسبوعين قبل استخدامها لتدليك المنطقة المصابة بالخشونة.

يتم تحضير حوض استحمام مع ماء دافئ حسب الرغبة ويضاف له قدر كبير مملوء بالماء المغلي مع الزنجبيل المهروس وتغطس الأجزاء المصابة في هذا الماء لمدة ربع الساعة كل يوم على الأقل.

نصائح تمكنكم من ممارسة اليوغا بكفاءة فعالية ومتعة

نصائح صحية لقضاء صيف آمن

5 احتياطات يجب أن تتذكرها قبل الخروج في الهواء الطلق