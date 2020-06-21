نصائح صحية لقضاء صيف آمن

أكّد الدكتور أنيس اليافعي، على أهمية شرب الكميات الكافية من المياه والسوائل بشكل منتظم لتعويض أي فقدان للماء والأملاح خلال فصل الصيف، مُشدداً على أهمية التنويع في التمارين الرياضية بين التمارين القلبية التي ترفع معدل نبضات القلب وتمارين المقاومة التي تعتمد على الأوزان، لافتاً إلى أهمية تناول وجبة الأكل قبل التمارين بحدود الساعتين على الأكثر، وتجنب التمارين على معدة فارغة.

وقال الدكتور اليافعي: من الضروري التنوع الغذائي الذي يوازن بين مكونات الغذاء الأساسية، بحيث يكون نصف صحن الأكل مكوناً من الخضار الطازجة أو المسلوقة بالإضافة إلى ربع الطبق من البروتين مثل اللحوم والدجاج والأسماك والربع الآخر من النشويات، مع ضرورة الابتعاد عن الإكثار من النشويات والسكريات ولو بشكل متدرج، هذا إضافة إلى الحرص على تناول خمس حصص من الفواكه والخضراوات يومياً والحصة تعني حبة واحدة من الفاكهة أو الخضار، وتناول بعض الفواكه التي تعزز وجود السوائل بالجسم مثل الفواكه المجففة والبطيخ والشمام والموز، والابتعاد عن الإكثار من تناول الملح والأكلات المقلية، والموالح مثل الأجبان المملحة والمخللات.

ونصح أيضاً بأخذ قسط كافٍ من النوم ليلاً يمتد بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، مع التقليل من القيلولة لأقل من 30 دقيقة استرخاء، والابتعاد عن الضغوط وممارسة هوايات جديدة ، واستغلال الوقت بالقراءة أو تعلم مهارات جديدة.

وقال إن التعرض لدرجة حرارة عالية من شأنه أن يؤدي إلى كثير من المضاعفات مثل ضربات الشمس والإجهاد وحتى الجفاف في الحالات الشديدة، داعياً الى شرب الماء وتناول صحن من السلطة المتنوعة المكونات يساعد على تعويض الأملاح والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تفقد خلال الصيف وتعرض الجسم للحرارة. وأيضاً فإن الحليب مهم جداً وغني بالأملاح، خصوصاً عند الصباح أو مع العشاء، كما أن أغلب المشروبات الطازجة الغنية بالسوائل فعالة في تعويض احتياجات الجسم من العناصر الحيوية.

وأكّد أن الأكل الصحي هو الخيار الأفضل، ومن المهم جدا التركيز على التقليل من النشويات بشكل عام والاعتماد على طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو الطهي بالبخار وبأجهزة الطهي الحرارية بدون زيت، كما ننصح بتوفر البروتين في الأكل وهو موجود في اللحوم والأسماك والدجاج، بالإضافة إلى البروتين المتوفر في الزبادي والبقوليات مثل الفول والحمص والعدس أيضا تتوفر بعض أصابع البروتينات الجاهزة في الأسواق.

أما بخصوص ما يجب أن نبتعد عنه، فالأكلات السريعة عالية الدهون والصوديوم يجب الابتعاد عنها نهائياً سواء بالصيف أو في باقي أوقات السنة، كما ننصح بعدم أكل الوجبات المقلية بالزيوت لما لها من أضرار معروفة على الجسم فضلاً عن التقليل من النواشف والفطائر المملحة والوجبات الدسمة التي تحوي كميات من الشحوم، كما ننصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بشكل نهائي وتعويضها بالمشروبات الطبيعية والحليب والعصائر المنتجة داخل البيت، ونشدد على أن المنبهات مثل الشاي، القهوة، الكرك، الشكولاتة، لا ينصح بالإكثار منها ويحبذ أن آخر كوب من القهوة أو الشاي لا يتم تناوله بعد الساعة الخامسة مساء.

وعن التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل قال الدكتور أنيس اليافعي إنه في حال توفر جهاز مشي أو دراجة فهذا ممكن جدا وإلا فالمشي هو الخيار المفضل إذا ما كان هناك متسع داخل البيت، وينصح بشكل عام بالمشي أو استخدام المشاية بسرعة خمسة وما فوق لمدة نصف ساعة، ثلاثة أيام بالأسبوع كحد أدني، بما مجموعه 150 دقيقة في الأسبوع للشخص البالغ الذي لا يعاني من السمنة أو أمراض مزمنة، وبالنسبة لمن يعاني من السمنة أو أي أمراض مزمنة فالمدة الموصى بهي هي 60 دقيقة باليوم ثلاث مرات بالأسبوع بما مجموعه 300 دقيقة.