هل تريدين الحفاظ على وزنك.. اتبعي هذه الخطوات!

بسبب الضغوط النفسية المُزمنة تؤدي إلى إفرازات هرمونيّة تزيد من حجم التراكمات الدهنية في منطقة البطن واضطرابات في عمليات الأيض وهرمونات الشهية.

عندما تشعر السيدة بالتوتر والقلق يعمل هذا على زيادة هرمون الكورتيزول، الذي يُسبّب ارتفاع سكر الدم، لأنه يُحفّز على تناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات؛ فيقوم الأنسولين في الجسم، بتسريع تخزين ما تأكله المرأة على شكل دهون، خصوصي في منطقة البطن.

9 مشروبات سحرية لخسارة الوزن قبل بدء العام الجديد

أثناء التداخل مع السيروتونين “هرمون السعادة”، يبعث الكورتيزول الشعور بالحزن و الكآبة العابرة ما يُؤدي إلى الشراهة في تناول الطعام

لذلك يجب عدم استخدام حِمية مؤقتة قليلة الفيتامينات والسعرات الحرارية بهدف نزول الوزن؛ لأنها ستزيد المشكلة وتُسبّب الكآبة، وبالتالي عدم القدرة على القيام بالوظائف اليومية.

فعندما تقلّ كمية السعرات الحرارية يبدأ الجسم بحرق الدهون واستبدالها بالماء داخل الخلايا الدهنية لمقاومة نقصان الوزن، فيبقى الوزن كما هو بسبب احتباس السوائل، لكن بعد فترة مع التأقلم يبدأ الجسم بفقدان هذه السوائل، وتظهر نتائج نقصان الوزن سريعآ.

أطباق صحية: عصير الأناناس الطازج

لذلك يجب على السيدات التركيز على التخفيف من الضغوط النفسية من خلال ممارسة الرياضة، تحديدًا تمارين التنفُّس، وأخذ قسط وفير من النوم، والتكيّف مع الأوضاع والظروف مهما بلغت شدّتها، ومحاولة الترفيه عن نفسها بالطرق التي تُحقّق لها السعادة.