5 خطوات للحصول على مكياج صباحي مثالي

عند وضع أحمر الخدود يجب أن يتم الابتسام ثم وضعه على تفاحة الخد

يجب على الفتاة أن تقتني مكياجاً ألوانه تناسّب لون بشرتها وملمسها، فبعض درجات البشرة يناسبها الألوان الداكنه والبعض الآخر يناسبها الألوان الفاتحة، لذا يجب على الفتاة معرفة لون بشرتها والألوان التي تتناسب معها وتجعلها تبدو أكثر جمالاً وإشراقاً.

واليوم سنتعرف على طريقة عمل مكياج صباحي ناعم بالخطوات البسيطة والسهلة بعيداً عن أي تعقيد:

1- كريم الأساس: يجب وضع كريم الأساس على البشرة لتبدو أكثر حيويةً وإشراقاً، مع الحرص على ترطيب البشرة قبل وضع كريم الأساس.

2- استخدام اللون البرونزي: لإبراز مناطق معينة في الوجه وإخفاء أخرى يجب استخدام اللون البرونزي، ويتمّ ذلك من خلال وضع هذا اللون على الجبهة ودمجه باتجاه خط الشعر، ويجب وضعه على الوجنتين باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك ويوضع ابتداءً من الأذن حتّى الوصول إلى الزاوية الخارجية للعين، ثمّ القيام بتمرير الفرشاة على أسفل الفك وتحت الذقن، وتطبيق هذا التحديد تحت الذقن سيعطي الوجه مظهراً يوحي بأنّ الفك محدد الشكل ودقيق.

3- أحمر الخدود: عند وضع أحمر الخدود يجب أن يتمّ الابتسام ثمّ وضعه على تفاحة الخد وصولاً إلى منطقة التحديد باللون البرونزي.

4- الماسكارا: يتمّ وضع الماسكارا لجعل الرموش تبدو أكثر كثافة، حيث يجب تحريك الفرشاة على الرموش ذهاباً وإياباً حتّى تعطي النتائج المطلوبة، ومن الضروري ترك الرموش الداخلية خاليةً من الماسكارا للحصول على مظهر طبيعي وناعم، ويمكن وضع اللون البني على العينين إذا كان الجو دافئاً ووضع اللون الرمادي في حال كان الجو بارداً.

5- أحمر الشفاه: يوضع أحمر الشفاه والشفتان مفتوحتان، وذلك للحصول على أفضل النتائج.

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