خطوات لتخليص جسمك من السموم بطرق طبيعية

الديتوكس أو تخلص جسمك من السموم هو في الأساس إزالة السموم من الدم، والشوائب من الكبد والكلى والأمعاء والرئتين والجهاز اللمفاوي والجلد، ويمكنك الاستفادة من مزاياه باتباع الخطوات التالية:

تناول الطعام الطازج

أهم سبب لتراكم السموم هو استهلاك الأطعمة المقلية والمعالجة والمكررة والمعلبة، حيث يؤدي الاستهلاك الزائد للزيت والملح والسكر إلى مشاكل صحية مختلفة، كما أن الفواكه والخضروات التي يتم رشها بالمبيدات يمكن أن تكون ضارة بجسمك بنفس القدر.

وإذا كنت تتطلعين إلى إزالة السموم من جسمك، احرصي على اختبار الفواكه والخضروات العضوية بدلاً من تناول الأطعمة السريعة والمصنعة، وقللي استهلاك الزيت والملح والسكر إلى الحد الأدنى.

شرب الكثير من الماء

الماء ليس ضروريًا فقط للبقاء على قيد الحياة ولكنه مهم بنفس القدر لإزالة السموم غير المرغوب فيها والتي تحتل مساحة كبيرة في جسمك، ويمكنك القيام بذلك عن طريق استهلاك ما لا يقل عن 4-5 لترات من الماء يوميًا.

ويمكنك إضافة بعض شرائح البرتقال وأوراق النعناع والليمون وأوراق النعناع لإعداد بعض ماء الديتوكس لأن ذلك سيجعلها أكثر صحة.

التمرين

التمرين مهم للغاية للصحة، فلن يساعدك التمرين في الحفاظ على لياقتك وصحتك فحسب، بل سيساعدك أيضًا على التخلص من السموم غير المرغوب فيها، فعند ممارسة الرياضة يتعرق الجسم بغزارة مما يساعد على التخلص من السموم من خلال الجلد، بما في ذلك الزرنيخ والرصاص والزئبق.

الصيام والطعام النباتي

يمكن للصيام أو الاعتماد على الطعام النباتي فقط، ليوم أو اثنين أن يساعد في منح الجهاز الهضمي استراحة ضرورية للغاية تساعد في تعزيز الطاقة.

تناول عصير أخضر

العصائر ليست فقط لذيذة ولكنها مغذية للغاية أيضًا، ويمكن صنعها بسهولة باستخدام الخضار الورقية مثل السبانخ وأوراق اليقطين.

ويمكنك أيضًا إضافة الخيار والخس والشمندر والجزر والتفاح والموز إلى كوب مشروب غني بمضادات الأكسدة، كما يمكنك تناوله قبل وجبة الإفطار، ليعزز مناعتك ويساعدك على التخلص من السموم.

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