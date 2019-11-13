خطوات لتنظيف غرف النوم بسهولة

يمر تنظيف غرفة النوم في مرحلتين، مرحلة التنظيف اليومي التي تشمل كنس الأرضية، ومسح الغبار، وتعطير الفراش، وتهوية الغرفة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التنظيف العميق، والتي يجب أن تنفذ مرتين كل شهر على الأقل، للحفاظ على نظافة الغرفة، والأثاث لأطول فترة ممكنة، ومنحها لمسات جديدة في إعادة ترتيب الديكور، أو وضع إكسسوارات جديدة.

خطوات تنظيف غرف النوم بسهولة:

- أخرج السجاد أو الموكيت من الغرفة، ونظفه في مكان مناسب، إما بغسله، أو تنظيفه وهو جاف.

- استعين بأحد أفراد أسرتك لرفع مرتبة السرير، والوسائد، وحملها إلى مكان يصله الهواء، والشمس.

- لمع الخشب بواسطة ملمع الخشب، وفوطة من القماش النظيف للتخلص من الغبار.

- استخدم المكنسة الكهربائية في التخلص من الغبار الموجود في الزوايا الضيقة في السرير، ثم اكنس الأرضية.

- بلل منديلاً بالعطر المفضل لديك، ثم مرره على الخشب، فالعطر يدوم في الخشب لفترات طويلة جداً.

- امسح حامل المرأة، وعلاقة الملابس، والأدراج الخشبية بنفس الطريقة.

- استخدم قطعة من القماش القطني المبلل بالقليل من الماء الممزوج بالمطهر، وامسح الجدران، والسقف، حتى تتخلص من الغبار العالق بها.

- افتح النوافذ للتهوية، ونظفها أيضاً بالماء والصابون، ثم جففها بورق الجدران لإضفاء المزيد من اللمعان على الزجاج.

- أعيد المرتبة إلى السرير، ثم غطيها بمفرش نظيف ومعطر بالرائحة التي تفضلين.

- غلف الوسائد بالغلاف الواقي من الغبار، وذلك لتسهيل غسيلها فيما بعد.

- نظم أغراضك في الأدراج الخشبية، وتخلص من كافة القطع الفائضة بها، عن طريق طي الملابس بشكل مرتب وأنيق، وتنظيمها بحسب نوعها، وحجمها في الأماكن المناسبة، وذلك حتى توفري مساحات إضافية لمزيد من القطع الموجودة لديك، وتسهلي الوصول إليها.

- تفادي وضع الأغراض المهمة، أو الإكسسوارات في الأدراج السفلية إن كان لديك أطفال.

- نظمي مكياجك، وكريماتك الخاصة في علب، أو صناديق معدة خصيصاً لهذا الغرض، واحفظيها في أحد الأدراج.

- تجنب الإكثار من وضع الإكسسوارات، والمكياج على مرآتك، واكتفي بتحفة بسيطة تضفي لمسة ناعمة عليها.

- نظم الثياب في خزانة الملابس بما يتناسب مع احتياجاتك لها، وبحسب الموسم الذي يمر بك، فمثلاً احتفظ بالثياب الشتوية في فصل الصيف في أكياس خاصة، وارفعيها في مكان مناسب لحين استخدامها.

- استخدم العلب، والصناديق الكرتونية الموجودة في المنزل لترتيب قطع الملابس الصغيرة، والإكسسوارات، فهي تنظم الخزانة، وتمنح جمالية لشكلها من الداخل، إضافة إلى سهولة الوصول إلى محتوياتها عند الحاجة لها.

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