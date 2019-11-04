8 خطوات تُسهل من مهمة ترتيب خزانة الملابس في الشتاء

معظم السيدات تعاني من عدم قدرتهم على ترتيب خزانة ملابسهم بشكل منظّم وذلك بسبب المساحة الصغيرة لخزانة الملابس أو بسبب وجود كميات كبير من الملابس، الأمر الذي يجعلهم لا يعرفون كيفية الاستفادة من المساحة المتاحة لهم.

وفي حال كانت الملابس مختلطة بين الملابس الصيفية والشتوية، فذلك يسبب لهم العديد من المشاكل عند البحث عن ملابسهم، حيث يصعب عليهم مهمة الوصول للقطع المطلوبة، هذا عدا عن جعل الملابس مجعدة ومنظرها غير لائق، وهذا بدوره يضطر الشخص لكوي الملابس من جديد.

وتفادياً لذلك لا بد من القول بأنه يوجد العديد من الطرق والخطوات التي تسهل من مهمة ترتيب خزانة الملابس، وأهمها:

1- يفضل عند طي الملابس وضعها بحيث يكون القسم المطوي منها موجهاً للخارج فذلك يجعل الخزانة أكثر ترتيباً.

2- يفضل ترتيب صفوف الملابس حسب اللون، فذلك يجعل الخزانة أكثر تنسيقاً وجمالاً.

3- الاستعانة بنجار لتقسيم جزءاً من الخزانة على شكل مربعات خشبية ذات فواصل، حيث يمكن الاستفادة من هذا التقسيم في ترتيب الإكسسوارات والملابس الداخلية.

4- التخلص من الملابس الضيقة أو الممزقة.

5- التأكد من نظافة الملابس قبل ترتيبها ووضعها داخل الخزانة.

6- استغلال الأبواب الداخلية للخزانة بشكل جيد وذلك بإضافة مرايا لها، فذلك يمنحها مساحة كبيرة وواسعة، وينبغي التنويه أنه بالإمكان استغلال الجهة المقابلة لهذه الأبواب من خلال تعليق الأوشحة والمجوهرات عليها.

7- تقسم الخزانة لعدة أقسام تبعاً للفصول السنة، فمثلاً قسم يتألف من الملابس الصيفية، وقسم يتألف من الملابس الشتوية وهكذا.

8- وضع الملابس التي يتم ارتدائها بشكل دائم باتجاه مستوى النظر أما الملابس التي نادراً ما يتم ارتداؤها فيفضل وضعها في منطقة علوية.

المزيد من ديكور المنزل:

نصائح لتنظيف كنب الشمواه والمخمل

نصائح لوضع الفواصل الداخلية في ديكور المنزل

نصائح لوضع الفلين ضمن ديكورات المنزل وماهي مميزاته؟