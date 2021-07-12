خففي آلامك بهذه الطرق الطبيعية

تتسبب ساعات العمل الطويلة وقلة الأنشطة البدنية والضغط والخمول، من بين أمور أخرى، في حدوث آلام في أجزاء مختلفة من الجسم، وفي حين قد يكون الألم علامة على مشكلة كامنة، إلا أنه في معظم الأوقات يشير الألم إلى الإجهاد أو الإصابة أو الشيخوخة.

شرحت أخصائية التغذية "نامامي اغروال" أن الألم في الأساس ينقسم إلى نوعين: المفاصل والعضلات، ولتخفيف الآلام كشفت اغروال عن 3 طرق بسيطة لتخفيف الآلام:

الغذاء

اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا وتجنبي أي نقص في المغذيات وخاصة فيتامين د.

واكدت اخصائية التغذية أنه من الضروري عند اتباع نظام غذائي صحي التمييز بين الجوع والاشتهاء، حيث يرتبط الاشتهاء بنوع محدد من الطعام أو النكهة، فقد تجدي نفسك راغبة في تناول شيئًا حلوًا أو مالحًا، ولكن من الضروري اتباع خطة غذائية تعزز الصحة مع تجنب الانسياق وراء الاشتهاء.

الماء

اشربي الكثير من الماء، حيث يساعد الماء على إزالة السموم من الجسم ويلين المفاصل، مما يؤدي إلى تقليل الألم ويوفر المزيد من الراحة.

التوابل

يمكن لتناول الكثير من التوابل الطبيعية مثل القرفة والزنجبيل والثوم والكركم، والتي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، أن يساعد على تخفيف الألم.

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