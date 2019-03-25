قلة الوزن تسبب لها أمراضاً عدة مثل فقر الدم

تبحث المرأة النحيفة عن طرقٍ كثيرة لزيادة وزنها، حيث إنّ قلة الوزن تسبب لها أمراضاً عدّة مثل: فقر الدم، وقلّة المناعة، وعدم الثقة بالنفس، وضعف في الخصوبة، بالإضافة إلى عدم الرضا عن المظهر الخارجي، فتحاول الوصول للجسم المثالي للحصول على مظهرٍ لائق، وثقةٍ عالية بالنفس، لأن الجمال حياة الروح، لذلك قررت البوابة تقديم خلطة الحلبة والعسل لزيادة الوزن بسرعة:

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من الحلبة.

أربعة أكواب من الماء.

ملعقتان من الدقيق المنخل.

القليل من اللبن البقري.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير:

1- أولاً يجب وضع الحلبة في وعاء من الماء على النار، حتّى يغلي الخليط. رفع الوعاء عن النار، ثمّ تصفية الحلبة من الماء.

2- ثم وضع الحلبة المصفاة في ماءٍ جديد، وغليها مجدداً على النار.

3- تكرار هذه العملية أربع مرات، مع تغيّر الماء في كل مرة.

4- بعد تصفية الحلبة آخر مرّة، يتمّ سحقها بشكلٍ ناعمٍ.

5- إضافة اللبن البقري، والعسل على مسحوق الحلبة.

6- وضع الوعاء على النار، مع التحريك المستمر.

7- يشرب الخليط ساخناً مرّة يومياً.

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طبيب البوابة: التوت لإنقاص الوزن