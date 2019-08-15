دراسة: الموظفون يفضلون استبدالهم بروبوت عن إنسان آخر

فقدان الوظيفة أمر صعب على الجميع، وبينما يقلق العديد من الناس من أن يتم استبدالهم بالروبوتات والآلات الحديثة، كشفت دراسة استقصائية جديدة أن معظم الناس يفضلون أن يتم استبدالهم بروبوت بدلًا من انسان آخر.

أجرى باحثو جامعة "ميونخ" التقنية بألمانيا، دراسة استقصائية على 300 موظف، وسألوهم ما إذا كانوا يفضلون أن يتم استبدالهم أو استبدال زملائهم بروبوت أم إنسان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أنه فيما يتعلق الأمر بوظيفة شخص آخر، يفضل 62% من الناس أن يتم استبدال زميلهم بإنسان.

أما عندما يتعلق الأمر بوظائفهم الخاصة، قالت الغالبية العظمى من المشاركين أنهم يفضلون أن يتم استبدالهم بروبوت، بينما قال 37% فقط إنهم يفضلون خسارة وظيفتهم لصالح إنسان آخر.

ويقول الباحثون إن هذا الاختلاف يتعلق بكيفية تصور الناس لسيناريو الاستبدال، حيث يميل المشاركون إلى تصور أن استبدالهم بإنسان آخر يشير إلى ضعف قدراتهم، مما يجعلهم يشعرون بأنهم أقل قيمة، بينما يثير الاستبدال بالروبوتات ردود فعل شخصية أقل، إذ يرى الناس أنه ما من مجال للتنافس معها.

ويقول الباحثون: "يحدث هذا التفضيل لأن الناس لا يربطون استبدالهم بالأجهزة أو الروبوتات أو البرامج بقيمتهم الذاتية، بينما ترتبط عملية استيلاء الروبوتات على الوظائف بالشعور بالخطر على مستقبل الفرد الاقتصادي، إذ يقلق الناس من فكرة أن استبدالهم بالروبوتات أمر لا مفر منه".

ووفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي تحالف يتكون من 36 دولة في جميع أنحاء العالم، سيتم تحويل نصف كل الوظائف إلى قطاع التكنولوجيا خلال العقدين المقبلين.

وفي بعض الحالات، سيعني ذلك فقدان العمال لوظائفهم، إذ تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 14% من الوظائف ستتم أتمتها بالكامل خلال العقدين المقبلين، بينما ستختلف 32 % من الوظائف تمامًا عما تبدو عليه الآن.

وكشفت الدراسة أن فكرة استبدال زملاء العمل بالروبوتات ترتبط بشدة بالمشاعر السلبية مثل الحزن والغضب.

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن استبدال البشر بالروبوتات في أماكن العمل له عواقب نفسية فريدة يجب أخذها في الاعتبار من خلال تدابير السياسة العامة.

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