البوابة - توصلت دراسة جديدة إلى أن جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بأكثر من النصف. بينما يخضع معظم الأشخاص لمثل هذه الجراحة لفقدان الوزن وتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، اكتشف الباحثون فوائد إضافية.

دراسة: جراحة إنقاص الوزن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الدراسة

خلال متابعة لمدة 10 سنوات ، أصيب 4% فقط من المرضى الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن بسرطان مرتبط بالسمنة. وبالمقارنة ، فإن 8.9% ممن لم يخضعوا لهذا الإجراء تم تشخيص إصابتهم بسرطان مرتبط بالسمنة بعد عقد من الزمان.

فحصت الدراسة سجلات أكثر من 55700 مريض يعانون من السمنة المفرطة خضعوا لعملية جراحية وقارنتهم بعدد مماثل من المرضى الذين لم يخضعوا لعملية جراحية. خضع المرضى لعمليات مختلفة ، بما في ذلك تكميم المعدة ، وعملية تحويل مسار المعدة ، وعمليات ربط المعدة.

ومن بين أولئك الذين خضعوا للجراحة ، أصيب 2206 بسرطانات مرتبطة بالسمنة ، بينما أصيب 4960 من الذين لم يخضعوا لعملية جراحية بمثل هذه السرطانات. أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى ، مثل التدخين ، وتعاطي الكحول ، وأمراض القلب ، والعلاجات الهرمونية ، وأمراض أخرى.

دراسة: جراحة إنقاص الوزن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الخلاصة

يقول المؤلف الرئيسي الدكتور فيبهو شيتاجالو ، وهو زميل في أمراض الجهاز الهضمي في جامعة وجامعة كيس ويسترن ريسيرف المستشفيات في بيان. "تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة العلمية على أن فقدان الوزن الكبير المرتبط بجراحة علاج البدانة قد يكون له تأثير وقائي ضد تكوين السرطان أيضًا. نحن بحاجة إلى مزيد من البحوث لفهم كيفية تأثير جراحة علاج البدانة على مخاطر الإصابة بالسرطان ، ولكن النتائج المهمة من هذه الدراسة تشير إلى أنها وسيلة مثيرة لمزيد من الدراسة ".

من المقرر تقديم الدراسة في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي 2023 ، والذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو.

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