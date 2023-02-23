البوابة - يعتقد بعض الأشخاص أن الجنس الفموي يمكن أن يكون أكثر أمانًا من الجماع حيث تقل مخاطر الحمل ، ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى عدد من الامراض الجنسية، ما لم تتأكد من اتباع الممارسات الجنسية الآمنة.

دراسة: ضرورة توعية المراهقين بمخاطر الجنس الفموي

الدراسة:

لإجراء الدراسة ، اعتمد على عينة وطنية تضم أكثر من 1000 من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عامًا. وبكن للأسف لا زال الشباب غير مدركين إلى حد كبير لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً أو الأمراض المنقولة جنسياً ، من خلال الجنس الفموي. هذه هي النتيجة التي توصلت إليها دراسة أخيرة ، والتي نُشرت في دورية حوليات طب الأسرة.

من جهة أخرى، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 85% من الأشخاص النشطين جنسياً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عاماً قد مارسوا الجنس الفموي مرة واحدة على الأقل. ووجد استطلاع منفصل أن 41 % من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا أفادوا بممارسة الجنس عبر الفم.

زيادة استخدام الحماية مثل الواقي الذكري يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدلات انتقال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي عن طريق الجنس الفموي. لكن العديد من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى أنهم لا يستخدمون الحماية.

وجدت دراسة سابقة أن أقل من 10 % من الشباب أبلغوا عن استخدام الحماية أثناء ممارسة الجنس عبر الفم.

دراسة: ضرورة توعية المراهقين بمخاطر الجنس الفموي

مخاطر الجنس الفموي والامراض الجنسية الشائعة:

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

الجنس الفموي يمكن أن ينقل فيروس الورم الحليمي البشري. العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري ليس لها علاج. كما أنه عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الرأس والرقبة وعنق الرحم في وقت لاحق من الحياة. على مدار العشرين عامًا الماضية ، ارتفع معدل سرطانات الرأس والرقبة المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري في أمريكا - حيث قفز من 20٪ إلى أكثر من 70٪ من جميع الحالات المشخصة ، متجاوزًا حتى سرطان عنق الرحم المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري.

يتوفر لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ولكنه فعال ضد بعض سلالات الفيروس. لكن معدلات التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري منخفضة نسبيًا في كل من الولايات المتحدة والعالم.

الهربس

يمكن أن ينتشر الهربس من خلال التلامس الجلدي الناجم عن فيروس الهربس البسيط. يمكن أن ينتقل إلى المنطقة التناسلية عن طريق الجنس الفموي إذا كان الشريك المصاب يعاني من قرحة برد حول الفم (الهربس الفموي). يمكن أن يؤدي الهربس إلى تقرحات وحكة وألم في المنطقة المصابة.

متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

بسبب فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، يهاجم الإيدز الجهاز المناعي للشخص المصاب بقوة ويمكن أن يكون له عواقب مميتة. تشمل الأعراض الحمى والتعب والالتهابات المتكررة وفقدان الوزن السريع. يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجنس الفموي إذا كان هناك جرح مفتوح في الفم أو في المنطقة التناسلية للشخص المصاب.

مرض الزهري

مرض الزهري هو مرض بكتيري مزمن يمكن أن ينتقل من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب أثناء ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي. يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر إذا كان لدى الشريك المصاب تقرحات في القضيب أو المهبل أو الشرج أو في المستقيم أو على الشفاه أو الفم.

دراسة: ضرورة توعية المراهقين بمخاطر الجنس الفموي

الوقاية:

الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الأشخاص أثناء ممارسة الجنس الفموي هو عدم استخدام الحماية المطلوبة. لممارسة الجنس الفموي بشكل أكثر أمانًا ، ينصح باستخدام الواقي الذكري لتغطية القضيب. يمكن استخدام أوراق اللاتكس الخاص الجنس الفموي لتغطية الفرج أو المهبل أو فتحة الشرج ، وهناك خطأ شائع آخر وهو وجود شركاء جنسيين متعددين لأن المزيد من الأشخاص يعني زيادة فرص إصابة شخص ما بعدوى منقولة جنسيًا ، ومن المهم أيضًا أن تدرك ما إذا كان شريكك مصابًا أم لا قبل ممارسة الجنس الفموي معهم. لا تتردد في مطالبتهم بإجراء الفحوص اللازمة.

المصدر: ويمين هيلث كير

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