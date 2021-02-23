دراسة: 50% من مرضى كورونا يعانون من أعراض بعد 6 أشهر من الإصابة

منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا ، أصبح القلق من الإصابة بالفيروس أمراً شائعاً ومحتملاً جداً.

مؤخراً شهد العالم ارتفعاً كبيراً في عدد الاصابات والعدوى، وفي ذلك السياق ادعت دراسة حديثة أن 50% من مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة يستمرون أيضًا في التعرض لمضاعفات طبية بعد 6 أشهر من الإصابة.

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مرضى كوفيد-19 يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة

في السابق، أفادت دراسة أجرتها لانسيت أن أكثر من 75٪ من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد يواجهون أعراضًا تظهر بعد 6 أشهر من الشفاء. حيث أفاد 63% من الأفراد الذين شاركوا في التجربة بأعراض التعب، وآلام العضلات المصحوبة بالقلق والاكتئاب، والألم، وصعوبة النوم.

وتشير دراسة حديثة نشرت هذا الشهر في مجلة "علم الأحياء الدقيقة السريرية والعدوى" إلى أن نصف المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة يعانون من مضاعفات بعد 6 اشهر.

حسب الدراسة

راقبت الدراسة 103 شخصًا فوق سن 18 عامًا مصابين بفيروس كورونا بين أبريل وأكتوبر 2020. عانى المتطوعون المشاركون في التجربة من أعراض خفيفة ومتوسطة ، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا بدون أعراض ، ولم يتم نقلهم إلى المستشفى أيضًا. وتم استجواب المجموعة المشاركة أربع مرات خلال البحث.

بعد ستة أشهر من بدء الدراسة ، كان لدى 46 ٪ على الأقل عارض واحد باق. وشملت الأعراض الأكثر شيوعاً التعب (22٪) ، فقدان أو تغير حاسة الشم والذوق (15٪) ، صعوبة في التنفس (8٪). وفقًا للتقارير ، عانى 44٪ من الأشخاص في البداية من الصداع و 41٪ من الحمى و 39٪ من آلام العضلات و 38٪ من السعال الجاف.

أورد التقرير النهائي 14 عارضًا ، تم تسجيل 12 منها بالفعل كأعراض شائعة لـكوفيد-19 من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي فقدان الشهية ، وفقًا للدراسة.

وفقًا للدراسة ، "يظهر كوفيد الطويل كظاهرة حيث يعاني المرضى من أعراض طويلة الأمد لا يتم علاجها." "يمكن أن تسمى هذه أعراضًا مطولة لـ كوفيد-19 أو متلازمة ما بعد كوفيد-19 والتي يحدث بسببها خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأسباب ".

مدة أعراض مرض كوفيد الطويلة

وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS) ، يظهر واحد من كل خمسة مرضى بفيروس كورونا أعراضًا "لمدة خمسة أسابيع أو أكثر".

وذكر نفس التقرير أن واحدًا من كل 10 مرضى مصابين بفيروس كورونا أظهر أعراضًا لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا وأكثر.

أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا الطويل:

في حين أنه من المهم فهم الإطار الزمني الذي يستغرقه كوفيد-19 ليصبح سيناريو طويل، فمن المهم أيضًا لكل منا تحديد علامات كوفيد الطويلة ، حتى يتم التعامل معها بكفاءة. ومع ذلك ، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها حتى بعد التعافي من المرض.

ضبابية الدماغ

صداع الراس

الإعياء

الم المفاصل

ألم صدر

خطر انتشار فيروس كورونا طويل الأمد

في بعض الحالات ، قد يصاب الأشخاص أيضًا بمضاعفات قد تؤثر على أعضائهم. هذه الأعراض أقل شيوعًا ولكن تم الإبلاغ عنها. قد تشمل الأعراض:

القلق والذاكرة وصعوبة التركيز

التهاب عضلة القلب

وظيفة الرئة غير طبيعية

مشاكل الشم والتذوق

إصابة شديدة في الكلى

الطفح الجلدي وتساقط الشعر

مشاكل النوم

تقلب المزاج

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