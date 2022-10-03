استقبلنا شهر جديد سيحمل لنا الكثير من الأحداث التي نأمل أن تكون سعيدة ومميزة، ولا يوجد أفضل من الدعاء لاستقبال أي شيء جديد في حياتنا، ومن بينها الأشهر والأعوام الجديدة.

دعاء استقبال شهر جديد

اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك؟ أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي، وتقبل حسناتي.

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى، يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاماً ملئ بالسعادة والفرح.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودُنْياي، وأهلي، ومالي، اللهم استر عوراتي وآمِنْ روْعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ، ومِنْ خَلْفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغْتال من تحتي.

اللّهم ربّ السّموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كلّ شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين واغننا من الفقر.

اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحيّ، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك.

ربّ اغفر لي وتُب عليّ إنك أنت الغفور الرّحيم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّي، اللّهم اغفر لي جَدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي، اللّهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منّي، أنت المُقدّم وأنت المُؤخّر وأنت على كلّ شيء قدير.

اللّهم إنّي اعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُستجاب له يا ربّ العالمين.

كلام جميل عن بداية شهر جديد تويتر

يا ربَ غيرنـا للأفضل في ديننا وأنفسنا وتفكيرنا وقدر لنا الخير واعطنا خير الأقدار واكفنا شرها.

بداية شهر جديد ﻻنعلم خفاياه، ياربِّ اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه.

اللهم اعطنا خير هذا الشهر واكفنا شره يارب.

بداية شهر جديد نحن لا نعلم خفاياهُ يا رب ولكن أكتب لنا الخيرَ فيهِ وافتح لنا أبواب السعادة والرزق والعافية وارزُقنا راحة البال اللهم إنّا نسألك خير أيامه ونعوذ بك من شرها اللهم اجعل لنا في هذا الشهر طيات من الفرح.

يارب غيّر فيها أقدارنا للأفضل وماتراه خيراً لنا واجعلها خاليه من الأحزان، وارزقنا الأمن والأمان.

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا فيه الخير والسعاده والتوفيق واجعله بدايه أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده

بداية شهر جديد ،ربي إجعلـه شهراً لايضيق لنا به صدر ولا يصعب لنا به أمريارب فرج قريب، ورزق قريب وفرح قريب ياررب.

يا رب غيّر أقداري إلى ما أتمنى إن كان فيها خيراً لي فأجعلها للأفضل وخذ معك ذنبي وهمي وتعبي وأرني الجمال في ما تبقى لي من عمري

اللهم آمين.

بداية شهر يارب غيّر فيها أقدارنا للأفضل وماتراه خيراً لنا واجعلها خاليه من الأحزان، وارزقنا الأمن والأمان.

بداية شهر وأسبوع جديد فيا ربَ غيرنـا للأفضل في ديننا وأنفسنا وتفكيرنا وقدر لنا الخير واعطنا خير الأقدار واكفنا شرها.

دعاء بداية شهر جديد

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