دعاء الكسوف، الدعاء من افضل العبادات وأقربها إلى تعالى في كلّ وقتٍ وزمن، وبالدعاء يناجي المسلم بارئه بأفضل الدعوات في جميع أحواله، وخصوصاً عند حدوث ظاهرة كسوف الشمس فلا بدّ للمسلم أن يدعو ربه،وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء الكسوف المستجابة بإذن الله تعالى.

دعاء الكسوف

من دعاء الكسوف، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي، اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

إلهي ارحمنا، فإنّك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا، فإنّك علينا قادر، واكفنا يا ربنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأعذنا من الشرور والفجور يا رب العالمين.

من دعاء الكسوف، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

اللهم لا تعاقبنا بما اقترفته أيدينا يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، فأنت أهل الرحمة والمغفرة والعفو والعافية يا رحمن يا رحيم.

متى يبدأ الكسوف؟

يبدأ كسوف الشمس في الساعة 12 ظهراً وينتهي الساعة الثانية و16 دقيقة، ومن المتوقع حدوث خسوف القمر 8 نوفمبر بعد أسبوعين تقريباً.

كيفية صلاة الكسوف

ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشهد كسوف الشمس؟