يوم عرفة هو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين سواء الذين يؤدون فريضة الحج أو لمن لم يؤدوها، يوم تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويوم عظيم من أيام الله تعالى لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة وفيه استجابة للدعاء، وفيما يلي دعاء الزواج في يوم عرفة:

دعاء الزواج في يوم عرفة

يا رب أسألك في خير الأيام عندك أن تُبارك لي في أيامي وأن تُخرجني من حياة العزوبية إلى حياة زوجية سعيدة.

اللهم يا رب في يوم عرفة فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين اللهم يسر لكل من يريد الزواج بالمرأة الصالحة اللهم وارزق كل عازبة بالرجل الصالح الذي يخافك فيها عاجل غير اجل يا رب العالمين.

اللهم يا رب سهل لي في زواجي واجعله بداية حياة زوجية سعيدة ومستقرة، واجمع بيني وبينه على خير وبركة، أنت القادر على كل شيء، فسهِّل لي زواجً يكون فيه الخير والرزق والسعادة، واجعلها لي عونًا وقوة في طاعتك.

اللهم يا رب بحق يوم عرفة المبارك يسر لي الزواج في هذا العام، واجعله زواجًا ميسرًا ومباركًا، وارزقني الزوج الذي يكون لي عونًا ودعمًا في طاعتك.

اللهم يا رب إني دعوتك بيوم عرفة أن ترزقني الزوج الصالح واهدني إليه، وعجّل لحياتي بالزوج والأولاد وسهل لي فيها، اللهم اغفر لي ذنوبي اذا كانت سبباً بتأخير زواجي، فاغفر لي وارزقني ما أتمنى، وردني إليك ردا جميلاً يا ذا الجلال والإكرام وتب عليا يا تواب وارحمني يا رحيم.

اللهم يا رب بفضل يوم عرفة وبحولك وقوتك أسألك أن تُسخر لي الزوج الصالح وأن تُسعدني به ومعه وأن تجعله خير زوج لي وتجعلني خير زوجةً له.

اللهم يا رب إني أسألك في يوم عرفة أن تيسر لي بزوج صالحًا، يكون فيه الخير والرحمة والمودة والسعادة، ويكون شريكي في الدنيا والآخرة، ويخافك فيني ويحبني ويحسن إليّ، ويكون قرة عيني وسعادتي في الحياة.

يا رب يا الله أسألك في أحب الأيام إليك أن يوم عرفة أن تتم لي زواجي وأن تجعله سهلاً مُيسرا وأن تجعله زواج السعادة.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لبيك اللهم عفوا وعافيه لبيك اللهم اجابةً بعد اجابه لبيك رضًا وحُسن خاتمه لبيك ربّي وإن لم أكن بين الحجيج ملبيًا.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم يا رب أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى

لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا".

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا.

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

دعاء الزواج من شخص معين