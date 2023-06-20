حثّ الإسلام على الزواج ولم يرد دعاء خاص لتيسير الزواج خاصة في شهر ذي الحجة، إلا أنه يمكن أن يدعو الشخص بأدعية عامّة بنية الاستجابة والتيسير للزواج، نذكر منها:

دعاء للزواج في شهر ذي الحجة

اللهم لك الحمدُ حمدًا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك، اللهم لا قابض لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ يا رب لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا معطِي لما منعتَ، اللهم اجمع بيني وبين فلان على خير، واجعلنا زوجين صالحين في طاعتك وفي حبك، اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيان واجعلْنا من عبادك الراشدين يا رب العالمين.

اللهم ربَّ العالمين وربَّ كل شيء، يا من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، يا من قلتَ ادعوني أستجب لكم، اللهمَّ أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أعطيت وإذا سئلت به أجبت، أن تجمع بيني وبين فلان على ما يرضيك، وتجعلنا زوجين صالحين على طاعتك وعبادتك ودينك، واجعله لي سندًا واجعلني له عضدًا يا كريم.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأنِّي أشهدُ أنك يا ربُّ الذي لا إله إلا أنت سبحانك الأحد الفردُ الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم اقضِ حاجتي آانس وحدتي وفرِّج كربتي واجعل "فلانًا" زوجًا صالحًا لي حتى نكون معًا على طاعتك ونسبحك كثيرًا ونشكرك كثيرًا ونذكرك كثيرًا فأنت يا ربنا بنا بصير.

اللهم إنَّ كان زواجي من فلانٍ خيرًا فوفقني إليه، واجمع بيننا على خير، وعلى ما يرضيك واجعلنا من المتحابين فيك، اللهم كن لنا ومعنا ويسر أمرنا، وأحيينا معًا على طاعتك، وإذا كان زواجي من فلان غير ذلك، فاصرفني عنه واصرفني عنه بفضلك يا ذا الجلال والإكرام، ويسر لي الخير حيث كان.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

دعاء للزواج في شهر ذي الحجة مكتوب

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين، الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، الله يسر لي أمري، وكن لي عونًا ومعينًا، اللهم اجعل فلانًا زوجًا لي على ما يرضيك، واجعلنا من المتحابين فيك، واجمع بيننا على خير.

اللهم في هذه الأيام المباركة أسألك الزوج الصالح خوفًا من أقع في الإثم والمعصية، وأسألك أن تحفظني بعينك التي لا تنام، واغفر لي ذنبي وأحصن فرجي، وباعد بيني وبين المعصية كما تباعد بين المشرق والمغرب.

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، إن كنت تعلم أن في “فلان ابن فلانة” خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسّر زواجي منه، وإن كنت تعلم أنّ فيه شراً لي فاصرفه عني، واجعل لي زوجًا صالحًا من عبادك المتقين.

يا رب إنِّي أَسألُك الثبات في الأمرِ، وأَسألُك يا الله العَزيمة في الرُّشدِ، وأَسألُك الشُكرَ على نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، اللهم اجعلني وفلان كما تحب وترضى، ويسر زواجي منه إذا كان في ذلك خير، واصرفه عني إذا كان في ذلك شر يا رب العالمين.

دعاء للزواج في شهر ذي الحجة من شخص معين

اللهم في يوم عرفة، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في “فلان” خير لي فاقدره لي وزوجني منه، وإن لم يكن به خيرًا فاقدر لي الخير وأرضني به.

يا رب أدعوك باسمك العظيم أن تجعل “فلان ابن فلانة” زوجًا لي، اللهم أنت أعلم بحاله، فإن كان فيه خيرًا فاكتبني زوجة له، وإن كان فيه شرًا فاصرفني عنه وارزقني بالزوج الصالح.

أسألك اللهم في يوم عرفة أن تجعل “فلان ابن فلانة” حلالًا لي، ومن نصيبي إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي، واصرفه عني واصرفني عنه إن كان فيه غير ذلك.

يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجاً صالحاً.

دعاء تعجيل الزواج في اسبوع

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

اللهم هب لي من لدنك زوجا أو زوجة هينا لينا مرفوعًا ذكره في السماء والأرض وارزقني منه أو منها ذرية طيبة عاجلا غير أجل إنك سميع الدعاء.

اللهم أرزقني فلانة أو فلانة زوجًا أو زوجة لي إنك على كل شيء قدير.

دعاء لا يرد للزواج

اللهم أرزقني الزوجة الصالحة وأكتب لي الحلال في جميع أمور حياتي.

اللهم يسر أمر زواجي وبارك لي في القادم من أيامي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم أغنني بالزواج عن كل ما حرمت على عبادك ورزقني بمن يؤنس وحدتي بحلالك.

دعاء للزّواج بسرعة البرق للعزباء

اللهم إني أعوذ بك من تأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيراً مما أستحق.

اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر.

اللهم إن إن كنت تعلم أن فلان خيراً لي فزوجني إياه وأقدره لي وإن كان في غيره خير لي في ديني وديناي وأخرتي فقدره لي.

دعاء تيسير الزواج للبنات مجرب

اللهم يا رب اغفر لي ذنبي وحصن لي فرجي وطهر قلبي، اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وانا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله اللهم زدني تقرباً إليك اللهم زدني تقرباً إليك اللهم زدني تقرباً إليك.

اللهم اجعلني من الصابرين، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيراً وفي أعين الناس كثيراً.

اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيراً مما أستحق ومما آمل وأن تقنعني واهلي به وتقنعه وأهلي بي.

اللهم يا رب هب لي من لدنك زوجاً، زوجة، هيناً ليناً مرفوعاً ذكره في السماء والأرض وأرزقني منه، منها، ذرية طيبة عاجلاً غير آجل إنك سميع الدعاء.

دعاء إتمام الزواج على خير

اللهم يا ربنا ورب كل شيء بقدرتك على كل شيء يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، أسالك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسالك بقدرتك التي قدرت بها على الجميع، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقنا تمام الزواج والسعادة.

اللهم يا رب استرني وتمم زواجي على خير.

اللهم أتمم لنا زواجنا وأتم علينا حلو الايام والفرح واجعل السعادة لنا ولكل من نحب.

اللهم يا ربنا ورب كل شيء بقدرتك على كل شيء يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، أسالك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسالك بقدرتك التي قدرت بها على الجميع، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقنا تمام الزواج والسعادة.

دعاء الزواج للرجل

اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصابرين، واجعلني من الشّاكرين، واجعلني فى عيني صغيرة، وفي أعين الناس كبيرة، اللهمّ اغفر ذنبي، وطهّر قلبي، وحصّن فرجي، اللهمّ سخّر لي زوجًا صالحًا، اللهمّ جمّله في نظري، وجمّلني في نظره.

اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

دعاء الزواج الصالح

اللهم زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي، فبرحمتك يارب يارب يارب زوجني برجل صالح يستر علي، ويكون قرّة عين لي وأكون قرّة عين له يا رب.

يا رب يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدي قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.

دعاء مجرب للزواج في 3 أيام

اللهم إرزقني فلاناً "فلانة" زوجا' "زوجة" لي إنك علي كل شيء قدير.

اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم في فلان "فلانة" خيراً فزوجنيه وأقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي واّخرتي فاقدره لي.

دعاء للميت في العشر الأوائل من ذي الحجة 1444

أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة 1444