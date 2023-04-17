البوابة - دعاء الزواج من شخص معين في ليلة القدر، حيث أن العشر الأواخر من شهر رمضان هي فترة مهمة جدًا وفيها يزداد التركيز على العبادة والدعاء، وإذا تأكّدت الفتاة التي ترغب بالزواج من أن الرجل الذي تحبه يصلح أن يكون زوجًا لها طيلة العمر، وأبا لأولادها، فلا بأس أن تدعو الله أن يسهّل أمورها ويجعله من نصيبها.

دعاء الزواج من شخص معين في ليلة القدر

اللهم يسر ولا تعسر وأمني من عذاب الأخرة، اللهم قر عيني بالذرية الصالحة من "اسم الشخص" وارزقني حبه وأن أكون بجواره.

اللهم إن كان "اسم الشخص" خير زوج لي فاكتبه لي يا رب العالمين وأقدره لي، وإن كان شر لي فارزقني خيرًا منه في ديني ودنياي وآخرتي.

يا رب ارزقني الزواج من " اسم الشخص" واجعله لي زوجًا صالح يتقي الله، اللهم اجعله متدين يساعدني على أداء فرائضك ويسعى لإرضائك يا رحمن يا رحيم يا كريم.

يا رب اطلب منك بكل اسم لك أن ترزقني الزواج القريب من "اسم الشخص" يا رب يا الله لا تعلق قلبي بما ليس لي، يا رب اجعلني من المؤمنين المحافظين على العبادة والطاعة، واجعل "اسم الشخص" زوج مطيعًا كما ترضى لي يا رب العالمين.

اللهم يا رب إن كانت تلك هي ليلة القدر ارزقني الزواج من " اسم الشخص"وارزقه حبي وارزقني حبه وحب لقاء وجهك الكريم، اللهم يا رب ارزقني حب طاعتك والخوف من معصيتك وحببني إلى قلبه وارزقني منه الذرية الصالحة، اللهم اجعلني زوجة صالحة له وارزقني قربة في الدنيا والأخرة.

يا رب أسألك في تلك الليلة المباركة "ليلة القدر أن ترزقني الزواج من " اسم الشخص" عاجلًا غير أجل، يا رب إن كانت تلك ليلة القدر اغفر لي واغنني بحلالك عن حرامك.

يا رب يا الله أسألك في ليلة القدر أن ترزقني الزواج من " اسم الشخص" واجعله لي زوجًا صالح خوفًا من أن أقع في المعصية والخطيئة.

اللهم احفظني بعينك التي لا تنام واجعل "اسم الشخص" زوج صالح لي يخافك فيني.

دعاء للزواج

ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، اللهم يسر أمري واشرح صدري وارزقني الزواج عاجلًا غير آجل.

اللهم يا رب ازرقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجاً، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقاً وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعل له خلقاً صالحاً في حياتي ومماتي.إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين.

ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

دعاء ليلة القدر للحبيب

يا رب يا الله اسألك في ليلة القدر العظيمة أن تحفظ حبيبي من كل ضرر فهو حبيبي الأول وعيني الثانية و ملجأي بعدك يا الله، فيا رب أوصيك به خيرًا من بلاء الدنيا وحزنها وارزقه يا الله الرزق الحلال الطيب .

لحبيبي في ليلة القدر الله لا يحرمني منك يا روحي ويخلي لي ياك يا سندي ويا تاج راسي ويديم المحبة طول العمر عشقي الأبدي اللهم وفق بيني وبين حبيبي وأجمع بيننا على خير اللهم اجعلني قرة عين له واجعله قرة عين لي واسعدنا واجمع بيننا على خير.

اللهم إن كانت هذه ليله القدر أحفظ لي حبيبي وأمان قلبي اللهم لا تكتب له حزنا ولا مرضا ولا هما.

اللهم في ليلة القدر العظيمة اجعل حبيبي من من نظرت له فرحمته و غفرت له وعتقت رقبته من النار فهو يا رب حبيبي وقلبي وقطعة من روحي يا أرحم الراحمين.

اللهم في ليله القدر اسعده كما يسعدني واحفظه لي هو حبيبي وعيني التي أرى بها حلو الحياة والصدر الذي أسند عليه ضيقتي وثقل ظروفي هو صديقي ومأمني وراحتي وارتياحي.

يا رب اسألك في ليلة القدر العظيمة أن ترزق حبيبي حياة مستقرة ونفس مطمئنة وأن تجعله في هذه الليلة من المعتوقين من نارك .

يا الله، يا رب، ارزق حبيبي وأنا في هذه الليلة الفضيلة الهداية والتوفيق، واجعل قلوبنا تنبض بالإيمان والطاعة والتقوى.

اللهم احفظ لي روحاً احببتها ولا تذقني يوما دونها، اللهم بلغ حبيبي ليلة القدر وهو لا يشكو هماً ولا تعباً ولا مرضاً.

يا رب احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك، اللهم استودعتك قلبه حياته صحته عافيته بدنه وكل شيء يخصه يا رب احفظه من كل سوء قد يمسه فيمسني اضعافه.

اللهم اني استودعك قلب حبيبي الذي لا أقوى العيش دونه، فيا رب احفظه لي أينما وطئت أقدامه بفضل ليلة القدر المباركة واجعله من عتقائك من النيران واجعل الجنة داره.

يا رب في ليلة القدر انه حبيبي ومأمني وراحتي اللهم احفظ لي "اسم الشخص" وأطل بعمره اللهم احفظه فهو حبيبي الدائم استودعتهم الله الذي لا تضيع ودائعه.

دعاء ليلة القدر للعزباء

اللهم إني أسألك ليلة القدر، فلا تحرمني منها، واجعلها ليلة خيرٍ وبركةٍ ومغفرةٍ وعتقٍ من النار، وتجعلني من المقبولين والمغفور لهم، وترزقني بما أرجو وأتمنى وأطمح إليه من خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم إني أدعوك في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، أن تكتب لي الخير والبركة، وتجعلني من عبادك الموفقين، وترزقني الزوج الصالح الذي يكون لي عوناً ودعماً في حياتي، ويسعدني في الدنيا والآخرة، ويجعل اللهم هذا الزواج خيراً وبركة لي، ويجعله عوناً لي في طاعتك وخدمة دينك، إنك على كل شيء قدير، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

اللهم اجعل لي من أمري فرجاً، ومن يسراً، ومن دعاءٍ يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.

اللهم إني أسألك بعظيم قدرتك وكرمك ورحمتك أن ترزقني الرجل الصالح الذي يكون لي دعماً وعوناً في حياتي، ويكون لي شريكاً في الحياة الدنيا والآخرة، ويسعدني ويسعد أهلي وذويي، ويكون لي ولوالدي رحمة ومودة، ويكون معي في كل خطوة من حياتي، ويحفظني ويحبني ويعينني على طاعتك وخدمة دينك، ويجعل الزواج سبباً لتقربي منك ولنيل الجنة ورضوانك، إنك على كل شيء قدير.

دعاء ليلة القدر للرزق

يا رب يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة

اللهم بلغنا ليلة قدرك، وارزقنا فيها على قَدَر قدرك

دعاء ليلة القدر للنجاح

ربي يسر لي النجاح في هذه الليلة الكريمة ليلة القدر العظيمة، ربي وفقني ما تحب وترضى يا كريم وأبعد عني الفشل وسوء الاختيار وسوء القرار يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب يا كريم العالمين يا أرحم الراحمين، يسر أمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني ويسر لي النجاح والتوفيق في دراستي وعملي يا رب في هذه الليلة الكريمة ليلة القدر المباركة.

اللهم يسر لي النجاح في دراستي ووفقني لأصل إلى المرتبة العملية التي أطمح إليها يا رب العالمين، ربي وفقني ولا تعسر علي يا أرحم الراحمين.

دعاء ليلة القدر لنفسي

اللهمّ اجعلني في شهر رمضان المبارك من المُستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين ومن أوليائك المقرّبين، يا رب العالمين يا كريم.

اللهمّ حبّب إليّ في رمضان الإحسان، وكرّهني بالفسوق والعصيان وحرّم عليّ السّخط والنيران بعونك يا رب العالمين.

اللهم يا رب إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر غير لي أقداري إلى الأفضل و وفقني وحقق لي ما أتمناه يا كريم وأعف عني وارزقني الرزق الكثير الطيب وبارك لي في ما أعطيتني واصلح حالي في ديني ودنياي يا رب العالمين.

اللهم في ليلة القدر اجعلني ممن تتحقق امنياتهم وتصفو حياتهم وممن تقول لحاجاتهم كن ف تكون.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور