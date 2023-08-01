دعاء السفر هو أحد الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم عند السفر لطلب الله تعالى حماية وتوفيق خلال رحلته، هذا الدعاء يعبر عن الاعتماد على الله والتوكل عليه خلال السفر ويسأله حمايةً وسلامةً وتيسيرًا للأمور، يُمكنك أن تدعو الله بما ترغب من الخير والحفظ خلال رحلتك، وأن تطلب منه تسهيل الأمور وحمايتك من كل مكروه.

دعاء السفر استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه مكتوب كامل

فيما يلي دعاء السفر استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه مكتوب كامل لطلب الله تعالى حماية وتوفيق خلال رحلته:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ السَّفَرِ، وَخَيْرَ الْمَنْزِلِ، وَخَيْرَ الْمَوْلَى وَخَيْرَ الْمَخْتَصِرِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأهْلِ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ

دعاء أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

أستودع الله الذي لا تضيعُ ودائعُه نفسي وأمانَتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي وأحبَّتي ومالي وجميعَ ما أنعم الله به عليَّ، لحَفظ اللهُ لهُ كلَّ ذلك.

كلمات أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

ربي أستودعك الأشخاص الغالين على قلبي فأنت يا مولاي لا تضيع ودائعك، ولا تفجعني بهموم الدنيا ومصائبها، فلا تشقيني وتشقي أحبائي في الدنيا يا أكرم الأكرمين.

يا حي يا قيوم أستودعك نفسي وما أملك، فبرحمتك احفظني من كل الشرور فأنت خير الحافظين، ويسر لي أمري فإنك على كل شيء قدير.

دعاء السفر اللهم اني استودعك اهلي

اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني استودعتك، اختي وعائلتها في سفرهم فأحفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم سهل امورهم واكتب لهم التوفيق يارب إني أستودعتك قلبا لا أقوى العيش دونه، اللهم احفظ لي اختي أينما وطئت.

أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه ... في أمان الله وحفظه

اللهم إن أستودعك نفسي وأحبتي ومالي وأهلي وكل شخص حولي وكل شيء أملكه، فكل أمري إليك وبين يديك، أبعد عني أي طريق قد يكون فيه شر لي يا أرحم الراحمين.

ربي إني أستودعك هذه الروح فأنت لا تضيع الودائع عندك، وأبعدني عن كل حاسد إذا حسد، وكل شخص يضمر الحقد والكره لي، إنك ولي ذلك والقادر عليه.

دعاء السفر.. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفه في الأهل

اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب، في المال والأهل.

دعاء السفر كامل

الله أكبر لله أكبر، الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب، في المال والأهل، رواه مسلم.

دعاء تسهيل طريق السفر

اللهم يا رب انت الصاحب في السفر اللهم انت الحبيب في السفر اللهم وفقني لمافيه خير بالسفر اللهم احفظني ويسر امري يارب العالمين رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم يا رب قر عيني بعودتهم اللهم ابعد عنهم وعثاء السفر وكأبة المنظر وسؤ المنقلب اللهم احفظ جميعا تقبل الله طاعتكم.

اللهم أنت المُعين فأعنا على سفرنا هذا، واجعلنا فيه من الغانمين.

ربنا اجعلنا من القائمين على طاعتك ويسر لنا في سفرنا هذا العمل الصالح.

اللهم اجعل النجاح حليفنا، والخير مقصدنا، وجنبنا الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنوب.

اللهم ردنا سالمين وأنعم علينا بالعفو في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل نقوم به.

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه يا رب العالمين.

رب احفظني وكل مسافر ورجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم يا رب احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم يا رب احفظني بحفظك يا أرحم الرحمين اللهم ارحم ضعفي وتولني ولاتكلني الى نفسي طرفة عين.

اللهم يا رب اني استودعتك نفسي واهلي ومالي اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وشمالي لا اله الا الله توكلنا على الله.

رب احفظني وكل مسافر وأرجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم يا رب احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

اللهم يا رب احفظني واصرف عني كل سوء فما دمت في طريق سفر فأنت تتعرض الى نفحات رحمته.

دعاء مستجاب لتيسير السفر

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفني ما هَمَّني وَمَا لا أَهْتَمُّ لَهُ، اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أيْنَمَا تَوَجَّهْتُ.

أستودع الله دينك وأمانتك، وخواتيم عملك.

اللهم إني أستودعك كل أمري يا من لا تضيع الودائع عنده، فاحفظني من بين يدي ومن خلفي، ويسر لي كل درب أسلكه في سبيل بناء مستقبلي ومرضاتك يا أرحم الراحمين.

دعاء ركوب الطائرة للعمرة

اللَّهم أنتَ الصاحِبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللَّهم اصحَبنا بنُصحِكَ واقلِبنا بذمّةٍ، اللَّهمَّ ازوِ لنا الأرضَ وهوِّن علينا السَّفر، اللَّهم إني أعوذُ بكَ من وَعثاءِ السفرِ وَكآبةِ المنقلبِ.

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرِنا هذا البرَّ والتقوى والعملَ بما ترضى، اللهم هوِّن علينا السفرَ واطوِ عنا بُعده، اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذ بكَ مِنْ وعثاءِ السفرِ وكآبةِ المنقلبِ وسوءِ المنظرِ في الأهلِ والمال.

اللَّهم أنتَ الصاحِبُ في السفرِ والخليفةُ في الأهل، اللَّهم اصحَبنا بنُصحِكَ واقلِبنا بذمّةٍ، اللَّهمَّ ازوِ لنا الأرضَ وهوِّن علينا السَّفر، اللَّهم إني أعوذُ بكَ من وَعثاءِ السفرِ وَكآبةِ المنقلبِ.

دعاء السفر بالسيارة

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَوَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، الذي يعني “باسم الله الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

دعاء السفر لنفسي

اللهم احفظني واصرف عني كل سوء اللهم احفظني في سفري وفي حلي وترحالي اللهم احفظ كل مسافر حتى يصل لوجهته وسهل دربه يا رب العالمين.

رب احفظني وكل مسافر ورجعنا إلى أهلنا وأحبتنا سالمين اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

اللهم أنت المُعين فأعنا على سفرنا هذا، واجعلنا فيه من الغانمين.

ربنا اجعلنا من القائمين على طاعتك ويسر لنا في سفرنا هذا العمل الصالح.

اللهم اجعل النجاح حليفنا، و الخير مقصدنا، وجنبنا الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنوب.

اللهم ردنا سالمين وأنعم علينا بالعفو في كل خطوة نخطوها، وفي كل عمل نقوم به.

دعاء السفر مكتوب قصير بالطائرة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة المنظر وسوء المنقلب نفي المال والأهل.

دعاء السفر قصير

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.

أعوذ بالله من أسدٍ وأسْوَد، ومن الحية والعقرب، ومن ساكني البلد، ومن والدٍ وما ولد.

سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

دعاء السفر في الليل