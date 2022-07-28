ما هي السيول؟ ما هي أنواع السيول؟ ما هو دعاء السيول والعواصف والأعاصير؟ ما هي أدعية الفيضانات؟ ما هو دعاء المطر والرعد؟

السيول هي مجارٍ مائية مؤقتة أو شبه دائمة تنشأ نتيجة لتجمع مياه الأمطار عند هطولها بغزارة ولفترات قصيرة على أسطح منحدرة وضعيفة الامتصاص لكونها صخرية أو جافة التربة، فتندفع هذه المياه إلى أسفل المنحدر مكتسبة سرعة إضافية، وتتجمع هذه السيول مع بعضها، لتشق لها مجرىً مائياً رئيسياً أو عدة مجاري مائية.

أنواع السيول

1. السيول الموسمية

2. السيول المفاجئة

3. السيول المنقولة

دعاء السيول

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به.

دعاء السيول والعواصف والأعاصير

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

أدعية الفيضانات

اللهم يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين يا إله العالمين.

اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها وأنت أرحم بنا من أنفسنا.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مغيث أغثنا.

الهم ان عبادك في ارضك يا ربنا لا نملك لهم إلا سؤالك وأنت خير من يجيب.

اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام و اكنفهم بكنفك الذي لا يرام.

اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك بالصغار الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع.

اللهم لا تكلهم الى أنفسهم و لا إلى غيرهم، كلهم الى سعه رحمتك وحفظك يا كريم.

يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

اللهم حفظهم من بين أيديهم و من خلفهم ومن أمامهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم ونعوذ بعظمتك الله أن يغتالوا من تحتهم.

اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شئ من أمرنا نسألك سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك أمره ندعوك دعاء الخائف الضرير نسألك يا ربنا أن تعينهم وتصبرهم وترحم موتهم وتشفيهم .

دعاء المطر والرعد

اللَّهمَّ إنِّي أَعوذُ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ، وأَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقر.

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

اللهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدَّين وقهر الرجال.

دعاء قصير جدًا مستجاب بإذن الله

دعاء لمن ثقل قلبه

دعاء تسهيل طريق السفر